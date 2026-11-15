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麥克雞塊也能吃得很奢華！魚子醬、美乃滋、松露油上桌

▲雞塊加上魚子醬的鮮美鹹香，搭配特製美乃滋與松露，去年創下1000顆的銷售成績。（圖／貓下去提供）

去年狂賣1000顆！魚子醬雞塊11月底前限時供應

▲貓下去創辦人陳陸寬擅長從日常飲食尋找靈感，以大膽又不失幽默的料理創意，打破傳統餐飲界線。（圖／貓下去提供）

麥克雞塊配糖醋醬吃膩了，多花20元就能體驗奢華版！國外「魚子醬雞塊」奢華速食組合引發全球美食圈熱議，其實台灣餐酒館「貓下去」早在2020年就曾推出，人氣料理「魚子醬與麥克雞塊」11月限定回歸，將大眾熟悉的國民速食搭配魚子醬、特製美乃滋與松露油，讓平價雞塊一秒變成大人系美食，消費者只要自備雞塊就能升級，每顆收20元工本費，不限數量。平凡的麥克雞塊也能吃出高級餐酒館儀式感！「貓下去敦北俱樂部」表示，消費者需自行購買麥克雞塊，每顆收20元工本費，會加入滑順濃郁的美乃滋、鹹鮮魚子醬，再搭配松露油與現磨黑胡椒增添香氣層次。「魚子醬與麥克雞塊」入口先是雞塊酥香，接著是魚子醬鮮味交織美乃滋，松露香氣則在尾韻慢慢展開，讓最日常的速食，變成帶點奢華、又充滿趣味的味覺體驗。「貓下去」創辦人陳陸寬表示：「我們可能不是世界上第一個用魚子醬配雞塊的人，但絕對是台灣第一家讓你拿麥克雞塊來配魚子醬的餐廳。」「貓下去敦北俱樂部」恰好位於台灣第一家麥當勞旁，2020年適逢麥克雞塊週年活動，創辦人陳陸寬突發奇想，認為「美食不必拘泥於既定形式」，結合店內人氣餐點「魚子醬美乃滋蜂蜜吐司」元素，意外創造出話題美味，「魚子醬與麥克雞塊」每年11月限時登場，去年狂賣1000顆。即日起至11月30日，在「貓下去敦北俱樂部」、「民生早午餐by貓下去」同步供應，民眾只要自備麥克雞塊，每顆酌收20元工本費，不限數量，就可享受奢華升級的「魚子醬與麥克雞塊」。