我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情及中國間諜疑雲，上週辭去執行長職務，由財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長。誰來真正接班成為懸而未決的問題，美媒披露，黃仁勳在辭職後仍參與接班人遴選工作，甚至親自致電潛在接班人選。根據《華盛頓郵報》報導，黃仁勳過去時常開玩笑稱，要找到接替他的人選幾乎不可能，今年一月的採訪中，黃仁勳更稱「不會再有第2個我了，因為我是伴隨著這家公司一起成長的」，但如今隨著風波延燒，黃仁勳12日宣布辭職，使得輝達面臨前所未有棘手任務，尋找接班人選。報導引述熟悉相關討論的知情人士說法透露，黃仁勳對外保持低調，檯面下仍積極參與接班人選的遴選，甚至親自致電至少1名潛在候選人。華郵提到，黃仁勳過去30多年將輝達打造成一家高度單一核心人物，也就是他自己為核心運作的公司，採扁平化管理，有60名高階主管直接向他報告，決策權高度集中在他一人手上。董事會未設董事長，代表著沒有人能推翻他的決定，他的兩名子女也都在公司擔任高階管理職務。《輝達之道》作者金泰（Tae Kim）提到，黃仁勳在輝達不僅是技術推廣及產品規劃者，還是商業和行銷的人才管理者，身兼多重角色的情況也讓接班人很難完全補上他走後的空缺。哈佛商學院教授Andy Wu認為，「這是過去10年到20年裡，最難補上的首席執行長職位」，他提到，這名接班人不僅需要有深厚的工程背景，須深入了解晶片技術，還要具備管理能力，還要了解其他包含自駕車及機器人等各個領域的發展。要同時具備電機工程博士學位背景和管理能力，是相當難見的。