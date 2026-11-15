一名Threads網友趁雙11花1290元購入UNIQLO外套，近日卻發現同款已降至990元，讓他忍不住抱怨「被背叛」。事實上，UNIQLO每周二通常更新紅標出清商品，價格可能隨銷售狀況繼續下修；周五則推出限時優惠，通常只維持一周。若買完才發現降價，品牌並未提供退差價服務，但不少過來人透露，商品購買後30天內、標籤未拆，可保留收據及發票辦理退貨。消費者也可透過網站「UQ搜尋」查詢商品價格紀錄，掌握降價幅度，再決定是否入手。
UNIQLO外套1290元買完秒降價！退貨補差價方法曝
原PO在Threads表示，自己不只一次遇到買完商品就降價的情況，這次好不容易趁雙11買下觀望已久的外套，沒想到近日經過門市，看到「衝擊價格」標示才發現，價格已降至三位數，讓他直呼：「1290元直接砍到剩下三位數，UNIQLO真的要這樣搞人心態嗎…不只一次。」
UNIQLO店員透露，店內通常周二更新紅標出清商品，屬於長期降價；周五則推出為期一周的限時優惠。想追蹤價格的民眾，也可使用「UQ搜尋」網站，輸入商品關鍵字或編號查詢。
《NOWNEWS》記者以原PO購買的男裝拉鍊布勞森外套（商品編號484249）實測，該商品歷史高價為1490元，中間經歷過多次降價至1290元，11月13日已來到歷史低價990元，此次限時特價至11月19日。
至於商品降價後能否補退差額，雖然UNIQLO與好市多都沒有退差價服務，但不少過來人分享，UNIQLO提供購買後30天內、商品標籤未拆的退貨機制，一定要記得保留收據及發票，「買UQ東西兩三週內標籤真的不能拆，收據發票一定要留著」、「馬上再買一件新的，拿一週前的購買資料一起退貨」。
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原PO在Threads表示，自己不只一次遇到買完商品就降價的情況，這次好不容易趁雙11買下觀望已久的外套，沒想到近日經過門市，看到「衝擊價格」標示才發現，價格已降至三位數，讓他直呼：「1290元直接砍到剩下三位數，UNIQLO真的要這樣搞人心態嗎…不只一次。」
UNIQLO店員透露，店內通常周二更新紅標出清商品，屬於長期降價；周五則推出為期一周的限時優惠。想追蹤價格的民眾，也可使用「UQ搜尋」網站，輸入商品關鍵字或編號查詢。
至於商品降價後能否補退差額，雖然UNIQLO與好市多都沒有退差價服務，但不少過來人分享，UNIQLO提供購買後30天內、商品標籤未拆的退貨機制，一定要記得保留收據及發票，「買UQ東西兩三週內標籤真的不能拆，收據發票一定要留著」、「馬上再買一件新的，拿一週前的購買資料一起退貨」。