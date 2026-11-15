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中華隊12強奪冠、經典賽擊敗韓國 但仍存在疑問

亞冠賽考驗各國深度 中華隊跟日、韓相比居下風

棒球人口較少是殘酷事實 中華隊仍是挑戰者

中華隊2026年亞冠賽最終以隊史首度第4名作收，尤其最後2場面對韓國、澳洲皆以4：6惜敗，就像是在提醒2024年世界棒球12強賽冠軍，我們想穩坐亞洲第2仍有一段很長的路要走。中職近2年迎接盛世，聯盟票房、競爭力上升都是不爭事實，但不論是集結最強戰力的經典賽、以及以年輕球員為主體、考驗各國棒球人才深度的亞冠賽，面對日韓2大強敵，中華隊還是挑戰者。2024年12強賽，中華隊決賽完封日本，用一場投打完美發揮，證明中職頂級球員在面對日職全明星陣容時，單論一場比賽確實有一搏本事，首個一級國際賽冠軍，帶動台灣棒球熱，搭配台北大巨蛋落成，這股熱潮持續超過2年時間。經典賽上，論頂級陣容對決時，中華隊能擊敗李政厚、金慧成等大聯盟球員坐鎮的韓國，譜寫隊史最光榮一戰，但面對澳洲針對性調度，以0：3輸球，國際賽面對左投苦手問題依舊存在，也讓韓國最後有機會死裡逃生。至於亞冠賽，規定23歲以下球員參賽，本質上就是考驗各國棒球人才深度，中華隊跟日本、韓國競爭中落居下風，日本之所以在亞冠賽堪稱無敵，就來自於擁有亞洲三強中最穩定的人才庫，韓國雖有金倒永、金周員等WBC經典賽打者加入，但投手整場仍讓中華隊僅得4分，也是事實。澳洲方面，面臨的困境是徵招困難，這次亞冠賽就開特例讓他們年齡放寬到25歲，才得以組齊參戰，但他們也證明，儘管全國僅有0.3%人口打過棒球，但球風追求長打，確實是整體實力不如人情況下、短期賽的取勝解答，中華隊1年內在經典賽、U23與亞冠賽，三度輸給澳洲，全部都是敗在關鍵長打產能上。從2024年12強奪冠，到今年初經典賽、亞冠賽讓人遺憾的最終成績，中華隊在棒球人才深度上，仍舊不如日、韓雙強，在棒球人口較少的既定事實下，關於國家隊公司化、分級制度，是否投入更多資源，將運科普及到三級棒球之中，仍舊等待更好的解答。當經歷過世界棒球12強冠軍的喜悅之後，目標是穩坐亞洲第2的我們，還有很長一段路要走，我們依舊是那個挑戰者。