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中華隊日前飛往日本征戰亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽），今（15）日上午和澳洲隊進行季軍賽，「小龍女」林襄現身東京巨蛋幫男友馬傑森應援，不料，前幾天強行觸摸台灣啦啦隊女孩的男子，再度被球迷目擊來到現場，且這次把目標鎖定林襄，所幸女神以點頭、微笑的方式婉拒，技巧性躲過該男的「魔爪」。一名網友在社群平台分享影片，可見一位戴帽子、穿著外套的中年男子，見到林襄從前方走來，一邊拿著手機錄影一邊伸出手要求跟林襄握手，林襄見狀以揮手、點頭和微微彎腰鞠躬的方式禮貌拒絕，且全程掛著甜美笑容。原PO表示，該名握手未遂的男子，就是之前堵在球場通道對其他台灣啦啦隊女孩「下手」的民眾，眼看對方故技重施，透露自己已經向保全檢舉。中華隊12日在亞冠賽首戰對上日本，場外卻發生疑似性騷擾事件，有親自到現場應援的球迷在後台拍下，散場時一名男子眼看台灣啦啦隊女孩走來，便舉起手做出欲擊掌的動作，「小龍女」佩霓明顯不願伸出手回應，卻被男子強迫性的大力地摸了一下右手，讓她忍不住皺眉、苦笑，露出難為情的表情。而跟在佩霓後方的恬魚也被該男碰觸右手，只有卡洛琳、若潼見到男子伸長手，立刻縮起身子避而遠之，才沒有讓對方得逞，且男子一見到後方的男性應援團長前來就立刻收手，顯見目的就是為了跟啦啦隊女孩們「互動」，這段影片發布2天已經累計超過10萬瀏覽次數。