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國內金控今（2026）年10月獲利陸續公布，兆豐金控自結10月稅後淨利14.83億元，前10月累計稅後淨利達343.31億元，年成長12.80%，每股稅後盈餘（EPS）2.31元，累計獲利再創歷年同期新高，整體營運維持穩健成長態勢。兆豐金表示，今年以來銀行核心業務穩定成長，持續挹注集團獲利，同時受惠資本市場交易熱絡，證券、票券等非銀行子公司獲利表現亮眼，前10月非銀行子公司合計稅後淨利達83.56億元，年成長68.21%，獲利占比亦由16.47%提升至23.73%，顯示集團多元化經營策略成效持續顯現。兆豐銀行10月自結稅後淨利20.35億元，前10月累計稅前淨利320.61億元，為歷年同期新高，稅後淨利268.53億元，年增6.61%，持續為集團最主要獲利來源。獲利成長主要來自存放款業務規模維持雙位數增長，帶動利息淨收益年增16%；另持續深耕債券、基金及保險等財富管理業務，推升手續費淨收益成長22%，支撐整體經常性收益表現。兆豐證券10月受台股回檔影響，單月稅後淨損6.66億元，惟受惠今年以來股市交投熱絡，前10月累計稅後淨利仍達43.67億元，年增131.42%，創歷年同期新高。今年台股成交量能提升，融資及不限用途借貸餘額同步增加，帶動經紀手續費收入及利息收入分別成長103%及51%；自營及承銷業務獲利亦明顯提升，累計獲利較去年同期倍增，成為今年集團非銀行業務的重要成長動能。除銀行及證券2大獲利引擎外，兆豐票券及兆豐產險表現亦穩健成長。兆豐票券10月稅後淨利1.50億元，前10月累計稅後淨利26.94億元，年增27.61%；兆豐產險10月稅後淨利0.40億元，前10月累計稅後淨利9億元，年增14.23%。在各子公司獲利同步成長帶動下，兆豐金控多元獲利結構效益持續展現，推升前10月整體獲利再創歷年同期新高。