國父紀念館市集「2026 島國禮作第七回岸北」人潮爆滿，擠爆台北捷運，嚇到乘客在Threads上詢問發生什麼事？倒數免費入場開逛時間要把握。台北下半年最具規模的戶外市集盛典，由「好好手感微笑市集」主辦，匯聚超過600家來自台灣、日本、韓國等5地的質感手作攤位，還有文青咖啡快閃進駐與雙舞台「音樂演唱會」輪番演出，亮點與交通攻略一覽。
亮點一：逾600家海內外品牌！日本咖啡、貓咪選物超好逛
由「好好手感微笑市集」主辦的本屆「島國禮作 2026｜岸北」主題，傳遞手作無國界之分的交流精神。活動特別將廣大的國父紀念館戶外廣場，趣味劃分為飛鳥、松鼠、小熊與狐狸等11大動物主題區。單日匯聚超過600家品牌進駐，其中更有超過200組職人來自日本、韓國、香港與馬來西亞，展現極具規模的國際工藝交流面貌。
現場展售類別極為豐富，涵蓋精緻的陶藝器物、木作、金工飾品、皮革、刺繡、植物染與圖像創作。其中，「貓咪主題選物」成為全場矚目焦點，各種以貓咪為靈感的服飾配件、文具與羊毛氈手作，吸引大批愛貓人士尋寶。
此外，市集還特別引進日本特色咖啡品牌與在地人氣甜鹹食，以及果醬、手工點心等快閃設攤，讓民眾能邊吃邊逛，享受愜意氛圍。600家品牌攤位名單於文末可查詢。
亮點二：雙舞台音樂饗宴！薩克斯風、手碟輪番開唱
除了豐富的生活工藝選品，主辦單位更在國父紀念館戶外廣場打造了兩大音樂舞台。活動期間每日下午皆安排多場豐富的音樂演出，宛如一場小型的秋日戶外演唱會！
演出陣容涵蓋了薩克斯風、大提琴、手風琴、手碟、豎琴、烏克麗麗等樂器演奏，以及多位實力派歌手（如Vicky Sun、陳虹竹等）駐唱。悠揚樂聲伴隨著秋風在中山文化園區迴盪，為前往市集的家庭、情侶與文青們，營造出兼具藝術鑑賞與最高質感的週末休憩時光。
交通指南與注意事項！捷運4號出口人潮爆滿注意
由於「島國禮作」活動人氣極高且免費入場，週末大量民眾湧入，讓周邊交通與捷運站擠滿人潮。對此，最方便的抵達方式是搭乘台北捷運板南線至「國父紀念館站」，依循指標由「4號出口」出站，即可直達中山文化園區戶外廣場。若推著嬰兒推車或有長輩同行的民眾，建議先查看站內無障礙電梯出口，以避開擁擠的樓梯人潮。
特別提醒民眾，目前國父紀念館「本館」建築正在進行整修工程，本次市集活動全數規劃於「戶外廣場」（含映池周邊、中軸廣場、東西側人行區域及草皮）舉行，戶外空間不受影響，但請勿隨意跨越或進入室內封閉工區。
「2026 島國禮作 第七回 岸北」活動資訊
時間：11月15日（日）13:00-18:30
地址：國立國父紀念館戶外廣場（免費入場）
交通：搭乘捷運板南線至「國父紀念館站」，由3、4號出口出站直達
超過600家品牌攤位一覽！
◾️飛鳥
1 蒔蕼行/ Sonnet Antiques
2 蒔蕼行/ Sonnet Antiques
3 找到你們死而無憾
4 找到你們死而無憾
5 JxJ手作
6 左翌刺繡
7 早木陶藝工作室 ｜㊄ ㊅
8 Weird Couple#人生好難 ｜㊐
8 畫植 paintingPlants ｜㊄
9 白雨絲光 ｜㊅ ㊐
10 織療室ziliaoshi
11 Y*handmade ｜㊄
11 躲貓貓手作工作室 ｜㊅ ㊐
12 Mount
13 石見坊
14 好實袋
15 麥考艾裘
16 Chihana
17 餘光splendor
18 Wanwan
19 植窩 ♾️ 就陶吧
20 Tengyawen白瓷飾品
21 10×10
22 山下無人
23 毛手作
24 耳朵三ears3
25 微一設計
26 hao’d studio 好的袋物制作所
27 日青屾行
28 Hands
29 鉐葉 SHIYE
30 白日造夢 Day by Dream
31 娜般陶醉
32 小白暖心手作
33 ICELOLLY 🇯🇵
34 s.a.H studio 🇻🇳
35 RR.RHAPSODY 人人狂想日记 🇲🇾
36 Manting illustration
37 萬物製造
38 MoziDozen/木子到森
39 仲華｜生物插畫
40 München 猛懸手作金工｜㊄ ㊅
41 PTT POTTERY
42 J&T antique
43 Ning’s Pottery 寗手作陶
44 Ning’s Pottery 寗手作陶
45 花萸菓蒔
46 物語物｜Monogatary studio
47 YANG HAN陽涵
48 goodmore
49 緹花制所
50 有陶一家 ｜㊄ ㊅
50 明白甜點店 ｜㊐
51 even
52 la goutte 🇯🇵
53 綠色幽默
54 打勾勾 knitjane
55 日勻 RIYUN ｜㊄
55 永無島刺繡工作室 ｜㊅ ㊐
56 三村
57 陶人
58 Sorvus Studio 咫尺鴉工坊
59 光山行漆器工藝
60 TINGS AROMA
61 法洛勒姆 Follow the Moon
62 trois produits. 🇯🇵
63 red beans 🇯🇵
64 atelier ena 🇯🇵
65 似顔絵のkibun 🇯🇵
66 一些
67 拾未SHIWEII
68 bigu-手繪-story
69 AngelicaYang當歸羊
70 日日土
71 山傑號竹工
72 老木魚
73 半半/half’s hlaf
74 知染生活
75 C.PIC\_
76 Mary1924
77 不認真生活
78 露森
79 裂隙光生
80 oh.ohio
81 gohan 好物製作
82 暮縞 🇯🇵
83 SUNDAY stamp and more 🇯🇵
84 金継ぎ松本 ｜金繼 🇯🇵
85 アトリエPTIMO 🇯🇵
86 MSNOM ｜藤編 🇯🇵
87 MojiMoji-默記
88 謝工作室
89 木合金
90 耳邊
91 ３みっつ 🇯🇵
92 Merry Merry Christmasland メリーメリークリスマスランド 🇯🇵
93 小房子裝可愛手作村/BJ Art Village
94 塗狗
95 山山林林
96 器職所在
97 手刺繍の耳飾り temame Kyoto 🇯🇵
98 ふく 🇯🇵
99 如果三巷
100 女子糸工房
101 奧爾思皮革手作工作室
102 某日某器 ｜㊅ ㊐
103 bangkok sakthi 曼谷船橋
104 戴立 Dailyfurniture
105 LanfangLin Illustration / 蘭芳 ｜㊅ ㊐
106 Hon studio ｜㊅ ㊐
107 ERIC LIAO STUDIO ｜㊅ ㊐
108 摸家摸家毛線基地 ｜㊄ ㊅
◾️松鼠
1 NINA HO ILLUSTRATION ｜㊅ ㊐
2 四行倉庫古物工坊
3 古的木 ｜㊅ ㊐
4 三貓俱樂部 ｜㊅ ㊐
5 小孩小姐們的玩意兒 ｜㊅ ㊐
6 Satoko Kako Ceramics 🇯🇵
7 mameritsuko 🇯🇵
8 TOMOMILK 🇯🇵
9 ideeeal 🇯🇵
10 TERROIR 🇯🇵
11 minamo_film
12 琉夏里(ルッカリ) 🇯🇵
13 Karos Bag 🇯🇵
14 マチャップ文具店 🇯🇵
15 CREOLE 🇯🇵
16 硝子舎ときのこどう 🇯🇵
17 Ruce 🇯🇵
18 ツヅリ装身具 🇯🇵
19 氷国青年団 🇯🇵
20 beebird 🇯🇵
21 stamp number.3 🇯🇵
22 ミカヅキモ工作室 mikazukimo handicraft ｜竹藝 ｜㊄ ㊅ 🇯🇵
23 maruzu worksあだちさちこ ｜㊄ ㊅ 🇯🇵
24 Hullu
25 Nasuko.工房 ｜ ㊅ ㊐ 🇯🇵
26 Yoshimi ito ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
27 古道具mokkumokku ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
28 PENGURI LEATHER AND FABRIC ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
29 蛸笛堂｜㊐ 🇯🇵
30 ドウサ ｜㊄ ㊅ 🇯🇵
31 903.paraknit ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
32 SAKIPON 🇯🇵
33 お化けの実 🇯🇵
34 𝟐𝟑 𝒇𝒖𝒎𝒊 🇯🇵
35
36 pinchos 🇯🇵
37 pachin(パチン) 🇯🇵
38 Rina’s artworks. 🇯🇵
39 Kajiku 🇯🇵
40 KATAKULI 🇯🇵
41 ChiChi 🇯🇵
42 SAJI 🇯🇵
43 ttoo 🇯🇵
44 Lithops 🇯🇵
45 FURNITURE STUDIO COM 🇯🇵
46 saredo -されど- 🇯🇵
47 革もの工房tickle 🇯🇵
48 Little Witch 🇯🇵
49 engrace 🇯🇵
50 cottoncup 🇯🇵
51 手鞠豆鈴 🇯🇵
52 MUG JAPAN 🇯🇵
53 WoosmoM 🇯🇵
54 woodys base 🇯🇵
55 Red sea 🇯🇵
56 toridori 🇯🇵
57 kazahana+ ｜㊄ ㊅ 🇯🇵
57 J’arrive! ｜㊐ 🇯🇵
58 PLUMe 🇯🇵
59 ステンドグラスmerci ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
60 シイたけぞう ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
61 松本美弥子 ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
62 Tamaki Nana ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
63 HARORE ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
64 Onnelinen. ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
65 f i l ｜㊄ ㊅ 🇯🇵
66 M.似顔絵とアート ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
67 ESPRIE ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
68 m o m e n t
69 琉球生産品 ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
70 阿旭寫字公司
71 Komachi ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
72 十月 🇯🇵
73 Aguas de marco 🇯🇵
74 mano 🇯🇵
75 sirohane 🇯🇵
76 金魚工房 🇯🇵
77 angel finger 🇯🇵
78 Asahi art style 🇯🇵
79 nonco. 🇯🇵
80 sobani 🇯🇵
81 komariworks×カジタロKOBO 🇯🇵
82 L37香研究所 🇯🇵
83 chiki*moca 🇯🇵
84 Paraiso 🇯🇵
85 nekkah jewelry 🇯🇵
86 munico 🇯🇵
87 my m 🇯🇵
88 mauve ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
89 MANANI ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
90 soeru craft ｜㊐ 🇯🇵
91 イロドリ ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
92 Niii_w@ ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
93 NATSUKO POE ART ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
94 arne ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
95 Ponto:STAMP ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
96 タピラス ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
97 まっちゃねこのおみせ（抹茶貓的店） ｜ ㊅ ㊐ 🇯🇵
98 コケボッチ ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
99 つむぎ屋 ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
100 豆＊豆 ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
101 kurusilver ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
102 Nya-rinmyee ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
103 aki tanigawa/rasiku ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
104 Lindhilo ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
105 kaohame deco.｜趣味變臉道具 ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
106 yumiko nakai ｜㊅ ㊐
107 musen ｜㊅ ㊐
108 島森家 ｜㊅ ㊐
109 浪作 ｜㊅ ㊐
110 Cafe and Hof ｜㊅ ㊐ 🇰🇷
111 彼加habit+ ｜㊅ ㊐
112 嬉花寶石與銅織 ｜㊅ ㊐
113 minmono 旻物 ｜㊅ ㊐
114 沃十 ｜㊅ ㊐
115 Absence O ｜㊅ ㊐
116 默代誌 ｜㊅ ㊐
117 違章女生x寫字練習 ｜㊅ ㊐
118 a plant studio ｜㊅ ㊐
119 花憩HanaKei ｜㊅ ㊐
120 木映 ｜㊅ ㊐
121 LUMIROOMI 璃光之間 ｜㊅ ㊐
122 別踩到貓 ｜㊅ ㊐
123 Blue Bird 手作羊毛氈 ｜㊅ ㊐
124 良氛 Better Ambiance ｜㊅ ㊐
125 昕Shing Art ｜㊅ ㊐
126 很春Happy Ruff ｜㊅ ㊐
127 煙花 ｜㊅ ㊐
128 PÊIHU
129 SEVERUS LIAN 里恩太太
◾️小熊
1 1970’s
2 1970’s
3 NO.55 老物工藝 Pickers
4 NO.55 老物工藝 Pickers
5 老3香室
6 老3香室
7 無吾 W.W.sthya
8 Miss Vintage in Wonderland 古董小姐 ｜㊄ ㊅
8 Tuxedo Cat Handmade ｜㊐
9 Pickers 古董設計
10 覓陶Mitao ｜㊐
11 Emuhonya古繪本屋
12 Aftertaste 甘物
13 休棉日
14 小島太太 Kojima Handmade
15 一公分手作
16 CHEN X CHEN
17 _h__u_i__
18 沿沿製所
19 豬仔包Pigmade
20 理 生活道具
21 Reborn Antique 古董雜貨鋪
22 Reborn Antique 古董雜貨鋪
23 壹玖捌參
24 壹玖捌參
25 小宅作miniroof
26 森李SUNLI
27 Asteroid B-610
28 DT手工製筆
29 喵吉星Miao Stelle
30 Drunk Bambi / 微醺斑比
31 E*group
32 ONE DAY ONE DOG
33 大芝麻小花生
34 APAN Illustration
35 福。設計
36 Princess Cada 卡達公主
37 荻野善史 🇯🇵
38 zigzag 🇯🇵
39 ぼらがま工房 🇯🇵
40 浜中明子 🇯🇵
41 meu tempo 🇯🇵
42 5works 🇯🇵
43 くりこども硝子 🇯🇵
44 陶の棲 🇯🇵
45 深澤彰文 🇯🇵
46 MalaNoche 🇯🇵
47 mercerie (メルスリー) 🇯🇵
48 うつわ工房SUCRE 🇯🇵
49 米口・陶
50 木白·陶作
51 哈哈茹工作室 ｜㊐
52 清嶼 Tranquil Island
53 拾器
54 山號窯事
55 貳隅
56 這一窯 Huiaio studio
57 Theresa’s studio
58 樸陶堂
59 DOUBLE CHIN 雙下巴
60 陶蕊Tao Ruei
61 Kumaco
62 京好手作 trulygoods
63 ATW studio
64 一隅泥器
65 仙仙日常
66 山苔郎
67 偶們
68 家佳製器
69 te-te 🇯🇵
70 Honey Ginger ｜㊄ ㊅ 🇯🇵
71 hobbit ｜㊄ ㊅ 🇯🇵
72 さとの工房 ｜山葡萄藤編 ｜㊄ ㊅ 🇯🇵
◾️兔子
1 土力
2 dodu
3 Camille. H 手作皮革
4 MAYBES AROMA
5 N’ trail
6 好煩小姐
7 熊手製造 ｜㊄
7 あんこ舎 ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
8 一心愛玩陶 ｜㊄
8 so-sen ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
9 【wool’s】羊毛氈兒
10 OKAPPA
11 喔噢你好
12 娃哈哈手作屋
13 Miaoisland 喵島 ｜㊄ ㊅
14 微微工作室 ｜㊄
14 HUMMING BIRD DESIGN ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
15 Malwoo毛物 ｜㊄
15 茸むら ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
16 HAPPYROCK!! SLOW DESIGN 🇯🇵
17 KENZI MURABAYASHI 🇯🇵
18 眠腦 minnao
19 クワハラシホコ 🇯🇵
20 コナヤ 🇯🇵
21 外川ひろみ 🇯🇵
22 外川貴金属 🇯🇵
23 いとうりえ 🇯🇵
24 R.BROWN Labo 🇯🇵
25 森夏未 🇯🇵
26 Jili
27 一時製物所
28 木夫
29 蘇生 sosei atelier
30 𝐓𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐧 – 顏 謹制
31 小拙生活/友善環境木作設計
32 槙木製作所 ｜㊄ ㊅
33 茹陶｜㊄
33 1 1/2 studio ｜㊅ ㊐
34 Not at home 不在家 ｜㊅ ㊐
35 Subí coffee&bakery ｜㊅ ㊐
36 ハレとケ珈琲 🇯🇵
37 日々のスパイス Soil to Spice｜ 🇯🇵
38 LOUPE COFFEE STAND 🇯🇵
39 nature farm ハレの高原 🇯🇵
40 たべものと日用品WAO ｜ 🇯🇵
41 にゃんともいい日和 ｜ 🇯🇵
42 甲黨甲替金工手作
43 1:1供物所 x 手感絹印
44 步日常 布料手作
45 小島甜點工作室
46 星星鳥製陶
47 星星鳥製陶
◾️刺蝟
1 小森物 ｜㊄ ㊅
1 Winco手作設計・奇針糸物 ｜㊐
2 倆個Glass玻璃工作室
3 InkSundae
4 WLEKD 瑭 ｜㊄ ㊅
4 mich.illust ✦ RuBa RuBa ｜㊐
5 NANA Design ｜㊄ ㊅
5 cincin illustration ｜㊐
6 Shan’s Arts ｜㊄ ㊅
6 P.etc__手作寵物玩具工作室 ｜㊐
7 果日常 ｜㊄ ㊅
7 Agrocery一房金工 ｜㊐
8 tokay. tw
9 dearocat 徐橘喵 ｜㊄ ㊅
10 小島匠所·Evakaku
11 森酪梨 avocado mori ｜㊄ ㊅
11 卡樂陶 ｜㊐
11 Bon Bon Stickers ｜㊐
12 野星 a piece of star ｜㊅ ㊐
13 H A 7 U U ｜㊄ ㊅
13 小之cutesmall ｜ ㊐
14 大宇人的小雨宙超市
15 芸森 YUN-SEN ｜㊄ ㊅
16 紙上旅行 Traveling on Paper ｜㊄ ㊐
17 旅人織丘
18 女子手作書坊
19 BONBON HUAHUA
20 喫茶こぐまや cafe little bear
21 山牌
22 PPPRoe.Art
23 茄子先生 ｜㊄ ㊅
23 57號小畫屋 ｜㊐
24 狗狗的小跳步，繪蹦砰！
25 PAPIR LAB | 紙間
26 阿宛 Awan Illustration
27 手心溫度Warm Finger
28 皮康
29 庫魯不塔人
30 遠山有燈
32 夜間散步 𝓝𝒊𝒈𝒉𝒕 𝓢𝒕𝒓𝒐𝒍𝒍.
33 希望之庭 Hopeful Garden
34 Whale Dawn 鯨湯匙 ｜㊄ ㊅
35 NicholasCheng
36 小島．ISLET
37 浮繞Furao
38 愚形金作
39 嗤漢陶
40 山本口金店
41 jiho己合
42 隅生心工
43 【Ho】(ㄏㄡ ˋ )
44 扶桑花女孩Hibiscusforgirl
45 美好香癒研究室
46 珠暇 Ju Shian ｜㊄ ㊅
47 禹物再製所
◾️大熊
1 once:nice
2 小丸和器
3 OuO(Once Upon Object)
4 濁河良品 Turbid River.
5 Little Fairies
6 Wei Weave 微微福
7 GA Handmade
8 RE:NEW研舊所
9 WANG.YU
10 some object
11 片片
12 子集合
13 Fun手作
14 吉剪 花 /papercutflower
15 臀臀
16 卜人
17 地獄書道 kaishodo calligraphy
18 山日製作
19 初衷皂坊
20 古月商品
21 布浪
22 NALIO
23 A.M IDEAS
24 二三味
25 花青樹種子手作
26 遇見橘子
27 西土瓦Jasmine手作
28 The odd fish奇怪的魚再生工作室
29 Mstandforc 🇭🇰
30 pozzimade 🇭🇰
31 槏舍 Limzer Woodart 🇭🇰
32 Someday stationery 有朝一日•文房具 🇭🇰
33 minthandmade 🇭🇰
34 小皮気 relzplay 🇭🇰
35 ISTHISPAPER 🇭🇰
36 MMMU handcrafted 🇭🇰
37 Remix paper art 栗米希紙藝 🇲🇾
38 Silver Yang Woodcraft 🇲🇾
39 黑眼圈手作 🇲🇾
40 叉米 Cha-mi’s Handmade 🇲🇾
41 The Eggs made ｜㊅ ㊐ 🇲🇾
42 露露陶藝屋 ｜㊅ ㊐ 🇲🇾
43 鵬栽Pengsai
44 **姬手作** ｜㊄
44 老紙愛好者的炸裂倉儲 ｜㊅ ㊐
45 威廉染布
46 黑九雁
47 花森小飾 Huasen decoration
48 SU VIDA私 生活製皂
49 BABY BAZAAR 🇯🇵
50 プリーザーストア 🇯🇵
51 gelato 🇯🇵
52 marb. 🇯🇵
53 sukiri 🇯🇵
54 △mimi33 🇯🇵
55 qunikuma 🇯🇵
56 AKO DOMAE 🇯🇵
57 はな屋の植物染め Shizue Takahashi 🇯🇵
58 PERRY 🇯🇵
59 Okia(ぽーぽーさんのお店） 🇯🇵
60 栗 🇯🇵
61 いっこの実 🇯🇵
62 ameno 🇯🇵
63 ありんこ天国 🇯🇵
64 ナウーシニクデザイン 🇯🇵
65 るいこ堂 🇯🇵
66 おえかきさきえ 🇯🇵
67 Atelier芳Glass+α 🇯🇵
68 SALAAM!! from Africa ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
69 おちゃがま ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
70 児玉修治 shujicodama ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
71 hiro-chiro ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
72 petit le front ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
◾️狐狸
1 MOREHEI COFFEE • 墨黑咖啡 🇯🇵
2 春絨豆花
3 小山丘
4 Coffee CHUAN 全部的全
5 佞臣
6 梅田製菓
7 山鄰咖啡
8 Keya Jam 柯亞果醬
9 樹皮小姐Ladytree bakery ｜㊄ ㊐
10 彡川甜點 River Patisserie
11 SUMQ
12 日暮禾茶
13 果食男子
14 XX_okaeri
15 弎茶SAN CHA
16 邦榖烘焙製造所
17 豐裕名茶
18 ㄉㄧㄢˇㄉㄧㄢ
19 質樸甜點
20 甜宇宙 GALAXIE SUCRÉE
21 崔泡泡製作所
22 作息尚好
23 PAKU PAKU 派庫
24 小甜心 果醬
25 風土甜點工作室 ｜㊅ ㊐
26 YO’s dessert ｜㊄ ㊐
27 BIN BON 手工鮮果冰棒 ｜㊅ ㊐
28 HiiiANSHA 安夏司康 ｜㊅ ㊐
29 它的 / ITS / 食驗室 ｜㊅ ㊐
30 心心玫瑰園 ｜㊅ ㊐
31 日日春.油飯
32 HITHERE南非國寶茶
◾️貓頭鷹
1 「 0° N 」| H-ZOO
2 苒苒染 ｜㊄ ㊅
3 莫莫漫漫
4 Norman Normal
5 絨絨森林
6 Atiny微物營造
7 苦鹿 kuloo
8 藜夢插畫 Limeng illustration
9 千荒浮世
10 Busy Fingers
11 jEWELLERyAbOUt，金工廠
12 自然図鑑
13 不歸鹿
14 井豆
15 K9
16 Dreaming琉璃屋
17 還細胞生活
18 藪藪
19 有山
20 鳥控 Birdcone
21 needo socks
22 Corner Islet 隅島
23 Yuu Yuu Lab
24 The Green Beetle
25 魟魚與貓
◾️花貓
1 溪泉 Si Cyuan
2 阿旭寫字公司
3
4 慢手Slowsoul
5 Chokdee
6 小孩畫畫媽媽制器
7 1231號繡花·手作
8 野小姐的\*花羊房
9 恣在作物
10 嬤嬤murmur
11
12 吉寶貓工作室
13 3.14
14 Mayamoon 🇯🇵
15 魚山 ｜㊄ ㊅
15 燃花 ｜㊐
16 娃娃活玩木頭 ｜㊅ ㊐
17
17 解木語 ｜㊄ ㊅
18 二元尋行 ｜㊅ ㊐
19
20 笑咪咪刺繡 ｜㊅ ㊐
21 Mew Jewelry ｜㊅ ㊐ 🇭🇰
22 Deerahat ｜㊅ ㊐ 🇭🇰
23 Elaine’s 手作&多肉植物 ｜㊅ ㊐
24 小磚塊陶 ｜㊅ ㊐
◾️
黃貓
1 果然氏 Crop ｜㊅ ㊐
2 去哪裡都行
3 糸赤帽子屋
4 吳三妹手作陶器
5 一莉
6 下手上手
7 窩窩頭
8 山岩涼雨
9 町金 ｜㊅ ㊐
10 非人製陶
11 **AHCHEN**
12 TAll.Be
13 WHY soap為何製皂
14 Moni・摸你
15
16 FlosKit ｜㊅ ㊐
17 風谷fungus 🇲🇾
18 柒禾木（qihewood pottery) 🇲🇾
19 西謎製販所
20 Boli Jewellery Studio 🇭🇰
21 花。簇 🇭🇰
22 Workers Regain 🇭🇰
23 Liberty.hk ｜㊅ ㊐ 🇭🇰
24 一間兩手
25 sophia 手作小舖 ｜㊅ ㊐
26 福吉161商行 ｜㊅ ㊐
27 Màn工 ｜㊅ ㊐
28 梢梢 ｜㊅ ㊐
29 湛露工作室 ｜㊅ ㊐
30 Cstone 🇲🇾
31 毛邊 Maobian
32 鐘 Chung.
33 花小姐說晚安 ｜㊄ ㊅
34 Macrameflow E織
35 魚市場手作 ｜㊅ ㊐
◾️獅子
1 植直plant engraved design
2 楞子手作
3 山 令 頁 – Home Accessories
4 無光造物
5 郁郁YùYù
6 丹舟
7 烏光物作
8 芳華選物
9 木梁作
10 做人難，「作」動物不難。
11 Good Form
12 tiger milk ｜㊄ ㊅
13 徐徐｜pottery ｜㊄ ㊅
14 LiebeËva 林檎繪設 ｜㊄ ㊅
15 老詹木場 ｜㊄ ㊅
16 安琪拉的魔法屋 ｜㊅
17 Nukumori【温もり】 ｜㊅
18 布魯費拉 ｜㊅
19 幸草 Sheen ｜㊅ ㊐
20 艸文子 ｜㊅ ㊐
21 廚房的烏龜 ｜㊅ ㊐
22 Renee’s Ceramics ｜㊅ ㊐
23 1983ER ｜㊅ ㊐
24 革趣手工皮革 ｜㊅ ㊐
25 箴愛線 ｜㊅ ㊐
26 布莉絲手作 ｜㊅ ㊐
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由「好好手感微笑市集」主辦的本屆「島國禮作 2026｜岸北」主題，傳遞手作無國界之分的交流精神。活動特別將廣大的國父紀念館戶外廣場，趣味劃分為飛鳥、松鼠、小熊與狐狸等11大動物主題區。單日匯聚超過600家品牌進駐，其中更有超過200組職人來自日本、韓國、香港與馬來西亞，展現極具規模的國際工藝交流面貌。
現場展售類別極為豐富，涵蓋精緻的陶藝器物、木作、金工飾品、皮革、刺繡、植物染與圖像創作。其中，「貓咪主題選物」成為全場矚目焦點，各種以貓咪為靈感的服飾配件、文具與羊毛氈手作，吸引大批愛貓人士尋寶。
此外，市集還特別引進日本特色咖啡品牌與在地人氣甜鹹食，以及果醬、手工點心等快閃設攤，讓民眾能邊吃邊逛，享受愜意氛圍。600家品牌攤位名單於文末可查詢。
除了豐富的生活工藝選品，主辦單位更在國父紀念館戶外廣場打造了兩大音樂舞台。活動期間每日下午皆安排多場豐富的音樂演出，宛如一場小型的秋日戶外演唱會！
演出陣容涵蓋了薩克斯風、大提琴、手風琴、手碟、豎琴、烏克麗麗等樂器演奏，以及多位實力派歌手（如Vicky Sun、陳虹竹等）駐唱。悠揚樂聲伴隨著秋風在中山文化園區迴盪，為前往市集的家庭、情侶與文青們，營造出兼具藝術鑑賞與最高質感的週末休憩時光。
由於「島國禮作」活動人氣極高且免費入場，週末大量民眾湧入，讓周邊交通與捷運站擠滿人潮。對此，最方便的抵達方式是搭乘台北捷運板南線至「國父紀念館站」，依循指標由「4號出口」出站，即可直達中山文化園區戶外廣場。若推著嬰兒推車或有長輩同行的民眾，建議先查看站內無障礙電梯出口，以避開擁擠的樓梯人潮。
特別提醒民眾，目前國父紀念館「本館」建築正在進行整修工程，本次市集活動全數規劃於「戶外廣場」（含映池周邊、中軸廣場、東西側人行區域及草皮）舉行，戶外空間不受影響，但請勿隨意跨越或進入室內封閉工區。
「2026 島國禮作 第七回 岸北」活動資訊
時間：11月15日（日）13:00-18:30
地址：國立國父紀念館戶外廣場（免費入場）
交通：搭乘捷運板南線至「國父紀念館站」，由3、4號出口出站直達
◾️飛鳥
1 蒔蕼行/ Sonnet Antiques
2 蒔蕼行/ Sonnet Antiques
3 找到你們死而無憾
4 找到你們死而無憾
5 JxJ手作
6 左翌刺繡
7 早木陶藝工作室 ｜㊄ ㊅
8 Weird Couple#人生好難 ｜㊐
8 畫植 paintingPlants ｜㊄
9 白雨絲光 ｜㊅ ㊐
10 織療室ziliaoshi
11 Y*handmade ｜㊄
11 躲貓貓手作工作室 ｜㊅ ㊐
12 Mount
13 石見坊
14 好實袋
15 麥考艾裘
16 Chihana
17 餘光splendor
18 Wanwan
19 植窩 ♾️ 就陶吧
20 Tengyawen白瓷飾品
21 10×10
22 山下無人
23 毛手作
24 耳朵三ears3
25 微一設計
26 hao’d studio 好的袋物制作所
27 日青屾行
28 Hands
29 鉐葉 SHIYE
30 白日造夢 Day by Dream
31 娜般陶醉
32 小白暖心手作
33 ICELOLLY 🇯🇵
34 s.a.H studio 🇻🇳
35 RR.RHAPSODY 人人狂想日记 🇲🇾
36 Manting illustration
37 萬物製造
38 MoziDozen/木子到森
39 仲華｜生物插畫
40 München 猛懸手作金工｜㊄ ㊅
41 PTT POTTERY
42 J&T antique
43 Ning’s Pottery 寗手作陶
44 Ning’s Pottery 寗手作陶
45 花萸菓蒔
46 物語物｜Monogatary studio
47 YANG HAN陽涵
48 goodmore
49 緹花制所
50 有陶一家 ｜㊄ ㊅
50 明白甜點店 ｜㊐
51 even
52 la goutte 🇯🇵
53 綠色幽默
54 打勾勾 knitjane
55 日勻 RIYUN ｜㊄
55 永無島刺繡工作室 ｜㊅ ㊐
56 三村
57 陶人
58 Sorvus Studio 咫尺鴉工坊
59 光山行漆器工藝
60 TINGS AROMA
61 法洛勒姆 Follow the Moon
62 trois produits. 🇯🇵
63 red beans 🇯🇵
64 atelier ena 🇯🇵
65 似顔絵のkibun 🇯🇵
66 一些
67 拾未SHIWEII
68 bigu-手繪-story
69 AngelicaYang當歸羊
70 日日土
71 山傑號竹工
72 老木魚
73 半半/half’s hlaf
74 知染生活
75 C.PIC\_
76 Mary1924
77 不認真生活
78 露森
79 裂隙光生
80 oh.ohio
81 gohan 好物製作
82 暮縞 🇯🇵
83 SUNDAY stamp and more 🇯🇵
84 金継ぎ松本 ｜金繼 🇯🇵
85 アトリエPTIMO 🇯🇵
86 MSNOM ｜藤編 🇯🇵
87 MojiMoji-默記
88 謝工作室
89 木合金
90 耳邊
91 ３みっつ 🇯🇵
92 Merry Merry Christmasland メリーメリークリスマスランド 🇯🇵
93 小房子裝可愛手作村/BJ Art Village
94 塗狗
95 山山林林
96 器職所在
97 手刺繍の耳飾り temame Kyoto 🇯🇵
98 ふく 🇯🇵
99 如果三巷
100 女子糸工房
101 奧爾思皮革手作工作室
102 某日某器 ｜㊅ ㊐
103 bangkok sakthi 曼谷船橋
104 戴立 Dailyfurniture
105 LanfangLin Illustration / 蘭芳 ｜㊅ ㊐
106 Hon studio ｜㊅ ㊐
107 ERIC LIAO STUDIO ｜㊅ ㊐
108 摸家摸家毛線基地 ｜㊄ ㊅
◾️松鼠
1 NINA HO ILLUSTRATION ｜㊅ ㊐
2 四行倉庫古物工坊
3 古的木 ｜㊅ ㊐
4 三貓俱樂部 ｜㊅ ㊐
5 小孩小姐們的玩意兒 ｜㊅ ㊐
6 Satoko Kako Ceramics 🇯🇵
7 mameritsuko 🇯🇵
8 TOMOMILK 🇯🇵
9 ideeeal 🇯🇵
10 TERROIR 🇯🇵
11 minamo_film
12 琉夏里(ルッカリ) 🇯🇵
13 Karos Bag 🇯🇵
14 マチャップ文具店 🇯🇵
15 CREOLE 🇯🇵
16 硝子舎ときのこどう 🇯🇵
17 Ruce 🇯🇵
18 ツヅリ装身具 🇯🇵
19 氷国青年団 🇯🇵
20 beebird 🇯🇵
21 stamp number.3 🇯🇵
22 ミカヅキモ工作室 mikazukimo handicraft ｜竹藝 ｜㊄ ㊅ 🇯🇵
23 maruzu worksあだちさちこ ｜㊄ ㊅ 🇯🇵
24 Hullu
25 Nasuko.工房 ｜ ㊅ ㊐ 🇯🇵
26 Yoshimi ito ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
27 古道具mokkumokku ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
28 PENGURI LEATHER AND FABRIC ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
29 蛸笛堂｜㊐ 🇯🇵
30 ドウサ ｜㊄ ㊅ 🇯🇵
31 903.paraknit ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
32 SAKIPON 🇯🇵
33 お化けの実 🇯🇵
34 𝟐𝟑 𝒇𝒖𝒎𝒊 🇯🇵
35
36 pinchos 🇯🇵
37 pachin(パチン) 🇯🇵
38 Rina’s artworks. 🇯🇵
39 Kajiku 🇯🇵
40 KATAKULI 🇯🇵
41 ChiChi 🇯🇵
42 SAJI 🇯🇵
43 ttoo 🇯🇵
44 Lithops 🇯🇵
45 FURNITURE STUDIO COM 🇯🇵
46 saredo -されど- 🇯🇵
47 革もの工房tickle 🇯🇵
48 Little Witch 🇯🇵
49 engrace 🇯🇵
50 cottoncup 🇯🇵
51 手鞠豆鈴 🇯🇵
52 MUG JAPAN 🇯🇵
53 WoosmoM 🇯🇵
54 woodys base 🇯🇵
55 Red sea 🇯🇵
56 toridori 🇯🇵
57 kazahana+ ｜㊄ ㊅ 🇯🇵
57 J’arrive! ｜㊐ 🇯🇵
58 PLUMe 🇯🇵
59 ステンドグラスmerci ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
60 シイたけぞう ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
61 松本美弥子 ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
62 Tamaki Nana ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
63 HARORE ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
64 Onnelinen. ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
65 f i l ｜㊄ ㊅ 🇯🇵
66 M.似顔絵とアート ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
67 ESPRIE ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
68 m o m e n t
69 琉球生産品 ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
70 阿旭寫字公司
71 Komachi ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
72 十月 🇯🇵
73 Aguas de marco 🇯🇵
74 mano 🇯🇵
75 sirohane 🇯🇵
76 金魚工房 🇯🇵
77 angel finger 🇯🇵
78 Asahi art style 🇯🇵
79 nonco. 🇯🇵
80 sobani 🇯🇵
81 komariworks×カジタロKOBO 🇯🇵
82 L37香研究所 🇯🇵
83 chiki*moca 🇯🇵
84 Paraiso 🇯🇵
85 nekkah jewelry 🇯🇵
86 munico 🇯🇵
87 my m 🇯🇵
88 mauve ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
89 MANANI ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
90 soeru craft ｜㊐ 🇯🇵
91 イロドリ ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
92 Niii_w@ ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
93 NATSUKO POE ART ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
94 arne ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
95 Ponto:STAMP ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
96 タピラス ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
97 まっちゃねこのおみせ（抹茶貓的店） ｜ ㊅ ㊐ 🇯🇵
98 コケボッチ ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
99 つむぎ屋 ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
100 豆＊豆 ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
101 kurusilver ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
102 Nya-rinmyee ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
103 aki tanigawa/rasiku ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
104 Lindhilo ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
105 kaohame deco.｜趣味變臉道具 ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
106 yumiko nakai ｜㊅ ㊐
107 musen ｜㊅ ㊐
108 島森家 ｜㊅ ㊐
109 浪作 ｜㊅ ㊐
110 Cafe and Hof ｜㊅ ㊐ 🇰🇷
111 彼加habit+ ｜㊅ ㊐
112 嬉花寶石與銅織 ｜㊅ ㊐
113 minmono 旻物 ｜㊅ ㊐
114 沃十 ｜㊅ ㊐
115 Absence O ｜㊅ ㊐
116 默代誌 ｜㊅ ㊐
117 違章女生x寫字練習 ｜㊅ ㊐
118 a plant studio ｜㊅ ㊐
119 花憩HanaKei ｜㊅ ㊐
120 木映 ｜㊅ ㊐
121 LUMIROOMI 璃光之間 ｜㊅ ㊐
122 別踩到貓 ｜㊅ ㊐
123 Blue Bird 手作羊毛氈 ｜㊅ ㊐
124 良氛 Better Ambiance ｜㊅ ㊐
125 昕Shing Art ｜㊅ ㊐
126 很春Happy Ruff ｜㊅ ㊐
127 煙花 ｜㊅ ㊐
128 PÊIHU
129 SEVERUS LIAN 里恩太太
◾️小熊
1 1970’s
2 1970’s
3 NO.55 老物工藝 Pickers
4 NO.55 老物工藝 Pickers
5 老3香室
6 老3香室
7 無吾 W.W.sthya
8 Miss Vintage in Wonderland 古董小姐 ｜㊄ ㊅
8 Tuxedo Cat Handmade ｜㊐
9 Pickers 古董設計
10 覓陶Mitao ｜㊐
11 Emuhonya古繪本屋
12 Aftertaste 甘物
13 休棉日
14 小島太太 Kojima Handmade
15 一公分手作
16 CHEN X CHEN
17 _h__u_i__
18 沿沿製所
19 豬仔包Pigmade
20 理 生活道具
21 Reborn Antique 古董雜貨鋪
22 Reborn Antique 古董雜貨鋪
23 壹玖捌參
24 壹玖捌參
25 小宅作miniroof
26 森李SUNLI
27 Asteroid B-610
28 DT手工製筆
29 喵吉星Miao Stelle
30 Drunk Bambi / 微醺斑比
31 E*group
32 ONE DAY ONE DOG
33 大芝麻小花生
34 APAN Illustration
35 福。設計
36 Princess Cada 卡達公主
37 荻野善史 🇯🇵
38 zigzag 🇯🇵
39 ぼらがま工房 🇯🇵
40 浜中明子 🇯🇵
41 meu tempo 🇯🇵
42 5works 🇯🇵
43 くりこども硝子 🇯🇵
44 陶の棲 🇯🇵
45 深澤彰文 🇯🇵
46 MalaNoche 🇯🇵
47 mercerie (メルスリー) 🇯🇵
48 うつわ工房SUCRE 🇯🇵
49 米口・陶
50 木白·陶作
51 哈哈茹工作室 ｜㊐
52 清嶼 Tranquil Island
53 拾器
54 山號窯事
55 貳隅
56 這一窯 Huiaio studio
57 Theresa’s studio
58 樸陶堂
59 DOUBLE CHIN 雙下巴
60 陶蕊Tao Ruei
61 Kumaco
62 京好手作 trulygoods
63 ATW studio
64 一隅泥器
65 仙仙日常
66 山苔郎
67 偶們
68 家佳製器
69 te-te 🇯🇵
70 Honey Ginger ｜㊄ ㊅ 🇯🇵
71 hobbit ｜㊄ ㊅ 🇯🇵
72 さとの工房 ｜山葡萄藤編 ｜㊄ ㊅ 🇯🇵
◾️兔子
1 土力
2 dodu
3 Camille. H 手作皮革
4 MAYBES AROMA
5 N’ trail
6 好煩小姐
7 熊手製造 ｜㊄
7 あんこ舎 ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
8 一心愛玩陶 ｜㊄
8 so-sen ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
9 【wool’s】羊毛氈兒
10 OKAPPA
11 喔噢你好
12 娃哈哈手作屋
13 Miaoisland 喵島 ｜㊄ ㊅
14 微微工作室 ｜㊄
14 HUMMING BIRD DESIGN ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
15 Malwoo毛物 ｜㊄
15 茸むら ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
16 HAPPYROCK!! SLOW DESIGN 🇯🇵
17 KENZI MURABAYASHI 🇯🇵
18 眠腦 minnao
19 クワハラシホコ 🇯🇵
20 コナヤ 🇯🇵
21 外川ひろみ 🇯🇵
22 外川貴金属 🇯🇵
23 いとうりえ 🇯🇵
24 R.BROWN Labo 🇯🇵
25 森夏未 🇯🇵
26 Jili
27 一時製物所
28 木夫
29 蘇生 sosei atelier
30 𝐓𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐧 – 顏 謹制
31 小拙生活/友善環境木作設計
32 槙木製作所 ｜㊄ ㊅
33 茹陶｜㊄
33 1 1/2 studio ｜㊅ ㊐
34 Not at home 不在家 ｜㊅ ㊐
35 Subí coffee&bakery ｜㊅ ㊐
36 ハレとケ珈琲 🇯🇵
37 日々のスパイス Soil to Spice｜ 🇯🇵
38 LOUPE COFFEE STAND 🇯🇵
39 nature farm ハレの高原 🇯🇵
40 たべものと日用品WAO ｜ 🇯🇵
41 にゃんともいい日和 ｜ 🇯🇵
42 甲黨甲替金工手作
43 1:1供物所 x 手感絹印
44 步日常 布料手作
45 小島甜點工作室
46 星星鳥製陶
47 星星鳥製陶
◾️刺蝟
1 小森物 ｜㊄ ㊅
1 Winco手作設計・奇針糸物 ｜㊐
2 倆個Glass玻璃工作室
3 InkSundae
4 WLEKD 瑭 ｜㊄ ㊅
4 mich.illust ✦ RuBa RuBa ｜㊐
5 NANA Design ｜㊄ ㊅
5 cincin illustration ｜㊐
6 Shan’s Arts ｜㊄ ㊅
6 P.etc__手作寵物玩具工作室 ｜㊐
7 果日常 ｜㊄ ㊅
7 Agrocery一房金工 ｜㊐
8 tokay. tw
9 dearocat 徐橘喵 ｜㊄ ㊅
10 小島匠所·Evakaku
11 森酪梨 avocado mori ｜㊄ ㊅
11 卡樂陶 ｜㊐
11 Bon Bon Stickers ｜㊐
12 野星 a piece of star ｜㊅ ㊐
13 H A 7 U U ｜㊄ ㊅
13 小之cutesmall ｜ ㊐
14 大宇人的小雨宙超市
15 芸森 YUN-SEN ｜㊄ ㊅
16 紙上旅行 Traveling on Paper ｜㊄ ㊐
17 旅人織丘
18 女子手作書坊
19 BONBON HUAHUA
20 喫茶こぐまや cafe little bear
21 山牌
22 PPPRoe.Art
23 茄子先生 ｜㊄ ㊅
23 57號小畫屋 ｜㊐
24 狗狗的小跳步，繪蹦砰！
25 PAPIR LAB | 紙間
26 阿宛 Awan Illustration
27 手心溫度Warm Finger
28 皮康
29 庫魯不塔人
30 遠山有燈
32 夜間散步 𝓝𝒊𝒈𝒉𝒕 𝓢𝒕𝒓𝒐𝒍𝒍.
33 希望之庭 Hopeful Garden
34 Whale Dawn 鯨湯匙 ｜㊄ ㊅
35 NicholasCheng
36 小島．ISLET
37 浮繞Furao
38 愚形金作
39 嗤漢陶
40 山本口金店
41 jiho己合
42 隅生心工
43 【Ho】(ㄏㄡ ˋ )
44 扶桑花女孩Hibiscusforgirl
45 美好香癒研究室
46 珠暇 Ju Shian ｜㊄ ㊅
47 禹物再製所
◾️大熊
1 once:nice
2 小丸和器
3 OuO(Once Upon Object)
4 濁河良品 Turbid River.
5 Little Fairies
6 Wei Weave 微微福
7 GA Handmade
8 RE:NEW研舊所
9 WANG.YU
10 some object
11 片片
12 子集合
13 Fun手作
14 吉剪 花 /papercutflower
15 臀臀
16 卜人
17 地獄書道 kaishodo calligraphy
18 山日製作
19 初衷皂坊
20 古月商品
21 布浪
22 NALIO
23 A.M IDEAS
24 二三味
25 花青樹種子手作
26 遇見橘子
27 西土瓦Jasmine手作
28 The odd fish奇怪的魚再生工作室
29 Mstandforc 🇭🇰
30 pozzimade 🇭🇰
31 槏舍 Limzer Woodart 🇭🇰
32 Someday stationery 有朝一日•文房具 🇭🇰
33 minthandmade 🇭🇰
34 小皮気 relzplay 🇭🇰
35 ISTHISPAPER 🇭🇰
36 MMMU handcrafted 🇭🇰
37 Remix paper art 栗米希紙藝 🇲🇾
38 Silver Yang Woodcraft 🇲🇾
39 黑眼圈手作 🇲🇾
40 叉米 Cha-mi’s Handmade 🇲🇾
41 The Eggs made ｜㊅ ㊐ 🇲🇾
42 露露陶藝屋 ｜㊅ ㊐ 🇲🇾
43 鵬栽Pengsai
44 **姬手作** ｜㊄
44 老紙愛好者的炸裂倉儲 ｜㊅ ㊐
45 威廉染布
46 黑九雁
47 花森小飾 Huasen decoration
48 SU VIDA私 生活製皂
49 BABY BAZAAR 🇯🇵
50 プリーザーストア 🇯🇵
51 gelato 🇯🇵
52 marb. 🇯🇵
53 sukiri 🇯🇵
54 △mimi33 🇯🇵
55 qunikuma 🇯🇵
56 AKO DOMAE 🇯🇵
57 はな屋の植物染め Shizue Takahashi 🇯🇵
58 PERRY 🇯🇵
59 Okia(ぽーぽーさんのお店） 🇯🇵
60 栗 🇯🇵
61 いっこの実 🇯🇵
62 ameno 🇯🇵
63 ありんこ天国 🇯🇵
64 ナウーシニクデザイン 🇯🇵
65 るいこ堂 🇯🇵
66 おえかきさきえ 🇯🇵
67 Atelier芳Glass+α 🇯🇵
68 SALAAM!! from Africa ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
69 おちゃがま ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
70 児玉修治 shujicodama ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
71 hiro-chiro ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
72 petit le front ｜㊅ ㊐ 🇯🇵
◾️狐狸
1 MOREHEI COFFEE • 墨黑咖啡 🇯🇵
2 春絨豆花
3 小山丘
4 Coffee CHUAN 全部的全
5 佞臣
6 梅田製菓
7 山鄰咖啡
8 Keya Jam 柯亞果醬
9 樹皮小姐Ladytree bakery ｜㊄ ㊐
10 彡川甜點 River Patisserie
11 SUMQ
12 日暮禾茶
13 果食男子
14 XX_okaeri
15 弎茶SAN CHA
16 邦榖烘焙製造所
17 豐裕名茶
18 ㄉㄧㄢˇㄉㄧㄢ
19 質樸甜點
20 甜宇宙 GALAXIE SUCRÉE
21 崔泡泡製作所
22 作息尚好
23 PAKU PAKU 派庫
24 小甜心 果醬
25 風土甜點工作室 ｜㊅ ㊐
26 YO’s dessert ｜㊄ ㊐
27 BIN BON 手工鮮果冰棒 ｜㊅ ㊐
28 HiiiANSHA 安夏司康 ｜㊅ ㊐
29 它的 / ITS / 食驗室 ｜㊅ ㊐
30 心心玫瑰園 ｜㊅ ㊐
31 日日春.油飯
32 HITHERE南非國寶茶
◾️貓頭鷹
1 「 0° N 」| H-ZOO
2 苒苒染 ｜㊄ ㊅
3 莫莫漫漫
4 Norman Normal
5 絨絨森林
6 Atiny微物營造
7 苦鹿 kuloo
8 藜夢插畫 Limeng illustration
9 千荒浮世
10 Busy Fingers
11 jEWELLERyAbOUt，金工廠
12 自然図鑑
13 不歸鹿
14 井豆
15 K9
16 Dreaming琉璃屋
17 還細胞生活
18 藪藪
19 有山
20 鳥控 Birdcone
21 needo socks
22 Corner Islet 隅島
23 Yuu Yuu Lab
24 The Green Beetle
25 魟魚與貓
◾️花貓
1 溪泉 Si Cyuan
2 阿旭寫字公司
3
4 慢手Slowsoul
5 Chokdee
6 小孩畫畫媽媽制器
7 1231號繡花·手作
8 野小姐的\*花羊房
9 恣在作物
10 嬤嬤murmur
11
12 吉寶貓工作室
13 3.14
14 Mayamoon 🇯🇵
15 魚山 ｜㊄ ㊅
15 燃花 ｜㊐
16 娃娃活玩木頭 ｜㊅ ㊐
17
17 解木語 ｜㊄ ㊅
18 二元尋行 ｜㊅ ㊐
19
20 笑咪咪刺繡 ｜㊅ ㊐
21 Mew Jewelry ｜㊅ ㊐ 🇭🇰
22 Deerahat ｜㊅ ㊐ 🇭🇰
23 Elaine’s 手作&多肉植物 ｜㊅ ㊐
24 小磚塊陶 ｜㊅ ㊐
◾️
黃貓
1 果然氏 Crop ｜㊅ ㊐
2 去哪裡都行
3 糸赤帽子屋
4 吳三妹手作陶器
5 一莉
6 下手上手
7 窩窩頭
8 山岩涼雨
9 町金 ｜㊅ ㊐
10 非人製陶
11 **AHCHEN**
12 TAll.Be
13 WHY soap為何製皂
14 Moni・摸你
15
16 FlosKit ｜㊅ ㊐
17 風谷fungus 🇲🇾
18 柒禾木（qihewood pottery) 🇲🇾
19 西謎製販所
20 Boli Jewellery Studio 🇭🇰
21 花。簇 🇭🇰
22 Workers Regain 🇭🇰
23 Liberty.hk ｜㊅ ㊐ 🇭🇰
24 一間兩手
25 sophia 手作小舖 ｜㊅ ㊐
26 福吉161商行 ｜㊅ ㊐
27 Màn工 ｜㊅ ㊐
28 梢梢 ｜㊅ ㊐
29 湛露工作室 ｜㊅ ㊐
30 Cstone 🇲🇾
31 毛邊 Maobian
32 鐘 Chung.
33 花小姐說晚安 ｜㊄ ㊅
34 Macrameflow E織
35 魚市場手作 ｜㊅ ㊐
◾️獅子
1 植直plant engraved design
2 楞子手作
3 山 令 頁 – Home Accessories
4 無光造物
5 郁郁YùYù
6 丹舟
7 烏光物作
8 芳華選物
9 木梁作
10 做人難，「作」動物不難。
11 Good Form
12 tiger milk ｜㊄ ㊅
13 徐徐｜pottery ｜㊄ ㊅
14 LiebeËva 林檎繪設 ｜㊄ ㊅
15 老詹木場 ｜㊄ ㊅
16 安琪拉的魔法屋 ｜㊅
17 Nukumori【温もり】 ｜㊅
18 布魯費拉 ｜㊅
19 幸草 Sheen ｜㊅ ㊐
20 艸文子 ｜㊅ ㊐
21 廚房的烏龜 ｜㊅ ㊐
22 Renee’s Ceramics ｜㊅ ㊐
23 1983ER ｜㊅ ㊐
24 革趣手工皮革 ｜㊅ ㊐
25 箴愛線 ｜㊅ ㊐
26 布莉絲手作 ｜㊅ ㊐