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中華電信帳單翻倍原因：官方證實簡訊內容有誤

哪些中華電信用戶受影響？官方揭帳單周期

中華電信將重發正確簡訊

中華電信認出包！今（15）日不少用戶反映收到11月電信費繳款簡訊，金額竟暴增至平時兩倍，甚至出現兩筆待繳帳單，加上App、官網一度無法正常使用，客服電話也難以接通，引發民眾恐慌，，強調簡訊僅是繳費通知，民眾仍依實際帳單金額繳費，後續也會重新發送正確簡訊。中華電信今日傳出帳單異常，不少用戶在Threads發文反映，收到電信費繳費簡訊，卻發現金額突然翻倍，甚至上個月明明已繳清費用，簡訊卻顯示兩筆帳單，讓民眾擔心遭到重複收費。中華電信正式回應《NOWNEWS今日新聞》表示，「因進行帳務系統優化更版作業，於發送行動電話帳單簡訊通知作業中，發現簡訊內容有誤即刻停止發送」，證實此次異常發生在帳單簡訊通知作業。至於此次帳單異常影響哪些用戶，中華電信說明，行動電話帳單共有六個周期，此次受影響的是「行動電話第一周期的非轉帳代繳客戶」，並非所有中華電信用戶都受到影響。中華電信強調，此次出現問題的簡訊僅是繳費前的訊息通知，客戶後續仍依帳單實際金額繳費。針對此次帳單簡訊異常，中華電信表示，發現內容有誤後已立即停止發送，後續將重新發送正確的簡訊通知，對於造成部分用戶困擾，也表達歉意。中華電信指出：「中華電信將重新發送正確簡訊內容，造成部分客戶困擾，深表歉意。」若民眾對帳單金額仍有疑慮，可撥打中華電信客服專線0800-080-123查詢。