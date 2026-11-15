卡維爾雖然一邊用手套摀著耳朵，但也禁不住跟著一起唱、還甩頭跟節奏，相當享受賽事氛圍，球迷看到後也開玩笑邀約，「明年想來中職打球嗎？」

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台式應援太洗腦！澳洲一壘手也跟著唱

卡維爾是誰？NCAA單場雙滿貫砲、9分打點

球迷笑說：賽後就問中職有沒有缺人

「可能賽後就問中職有沒有缺人」、「現在知道龍之怒吼的厲害了吧」、「這是我們的魔法攻擊」、「台灣應援洗腦力太強」

2026年第3屆亞冠賽，澳洲今（15）日再戰中華隊，靠著第五局趁中華隊投手群控球不穩一舉攻下6分，其中主戰一壘手卡維爾（Blake Cavill）打出2分打點長打，成為致勝大功臣。當中華隊九局下半最後反攻時，場邊球迷大聲唱著應援曲，響徹整座東京巨蛋，中華隊4：6落後時、比賽進入到九局下半，場邊台灣球迷隨著啦啦隊喊聲，高唱曾聖安應援曲為中華隊打氣，結果畫面卻帶到最接近中華隊應援區的一壘手卡維爾，雖然守備時專注盯著本壘方向，還用手套摀著耳朵、避免被干擾，但仍享受高張力氛圍，跟著現場應援團一起唱、還甩頭跟節奏。現年24歲的卡維爾出生於澳洲雪梨，18歲就開始打澳洲職棒，2年後前往NCAA就讀，今年效力於特洛伊大學打一級聯賽，單季出賽70場，累積打擊率2成73、14轟與51分打點，更曾單場締造雙滿貫砲、單場9分打點校史紀錄。國家隊資歷方面，卡維爾從少棒時期便代表澳洲征戰國際賽，包含2015年威廉波特少棒賽、2016年U15世界盃、2019年U18世界盃和2024年U23世界盃，國際賽經驗相當成熟。中華隊應援曲享譽國際，本場連對手澳洲隊一壘手都受到影響，甚至跟著一起應援，讓球迷笑說，