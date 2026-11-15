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輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳（Jensen Huang）因一連串的中國女間諜和婚外情風暴，於12日辭去輝達總裁、執行長及董事職務，由財務長克雷斯（Colette Kress）出任代理執行長。《華盛頓郵報》披露，這場風波背後正是華府最具影響力的對中鷹派、美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）親自撰寫的備忘錄所引發的一系列連鎖反應，與此同時，即將上市的人工智慧新創巨頭Anthropic也被質疑從中作梗。根據華盛頓郵報報導，直接引爆這場風暴的關鍵文件，是一份隨後外洩給《紐約時報》（The New York Times）的高度機密備忘錄，而這份文件正是出自美國國務卿盧比歐之手。該報導引述知情人士說法指出，中央情報局（CIA）分析師起初對相關情報並不信服，也未得出明確結論；國家情報總監辦公室（Office of the Director of National Intelligence）的官員同樣認為，這些指控遭到「過度扭曲」。然而，盧比歐在取得 CIA 報告後，卻以自己更為激進的措辭重寫了這份備忘錄，並於今年春季發送給多位高層官員，更親自向總統川普簡報。前白宮人工智慧事務負責人薩克斯（David Sacks）則將批評砲火對準洩密事件本身。他在 Podcast 節目中表示，有人或某個團體將高度機密備忘錄的內容洩露給報社，「大家必須明白，這是一種犯罪行為」；他直言，媒體絕非在酒吧裡偶然聽到這些消息：「這是某人蓄意做出的決定，而且他們甘願冒著坐牢的風險去做，他們為什麼如此急切地想拉下黃仁勳？」紐約時報調查記者米克爾（Tripp Mickle）在 Podcast 節目《The Daily》中，首度還原了這起調查的起點，他坦承，去年 8 月他收到一名「未具名的科技業內部消息人士」的訊息，要他放下手邊所有工作，去調查一家名為 Megaspeed 的公司。這家總部位於新加坡的企業主要從事輝達算力租賃業務，其前高管黃樂（Alice Huang）被美方懷疑是中國情報人員；根據科技媒體《The Information》先前的調查，與黃樂有關聯的企業，經手了至少 24 萬顆流入中國的 H100 與 H200 晶片，總價值高達至少 75 億美元，其中一家核心企業便是總部位於上海的世紀利通（Century Litong）。爆料者的身分尚未公開，但外界的懷疑焦點已集中在輝達的競爭對手 Anthropic 身上。社群流傳的貼文直接點名 Anthropic 執行長阿莫戴（Dario Amodei），部分開源情報分析更直指該公司的一名共同創辦人就是爆料源頭。不過，這些指控目前仍屬外界揣測，尚未獲得證實。另一美媒商業內幕也在黃仁勳下台後點出阿莫戴與黃仁勳之間的潛在嫌隙，兩人的命運和成就雖因人工智慧緊密相連，但兩人在美國晶片出口政策上存在明顯且長期的分歧。2025 年，阿莫戴在《華爾街日報》發表評論文章，稱出口管制是「減緩中國 AI 發展的寶貴工具」，並補充表示，總統川普的行動將有助於決定下一個科技時代將由民主政體還是專制政體引領。與此同時，黃仁勳則持續朝相反方向遊說，並取得川普政府的批准，在美國商務部逐案批准的情況下，將其 H200 晶片銷往中國。去年 2 月在達沃斯會議上，阿莫戴將美國政府選擇允許部分 Nvidia 晶片銷往中國，比作「把核武器賣給北韓」。黃仁勳不僅否定了這種說法，還稱其行徑瘋狂，如今，兩黨議員都開始支持更嚴格的晶片出口限制，這對阿莫戴而言是一項勝利。