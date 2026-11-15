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洋流祭現「初音未來」歌聲惹怒動漫迷

澄清事前確認過規範！沈伯洋：喊原意想推廣

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（14）日在二二八公園舉辦「洋流祭」音樂活動，與其中一名競選歌曲創作者周自從合唱〈台北順起來〉主題曲，沒想到唱完後，現場放出一段日本虛擬歌手初音未來（Miku）的聲音惹出爭議。因為日本官方明定不得將角色用於政治活動，沈伯洋今（15）日表示，事前已有確認相關規範，「以後推廣上會更加小心，才能讓大家更能同樂，這是我要學習的！」洋流祭尾聲，沈伯洋喊話支持者以後回頭看這場選舉，會是回顧歷史，11月28日是見證歷史，因此來到洋流祭是參與歷史。隨後，現場動漫金曲連發，《忍者亂太郎》、《小魔女DoReMi》一首接著一首，沈伯洋也被捕捉到在後台揮螢光棒打call。另外，他也和周自從合唱〈台北順起來〉，讓現場氣氛嗨到最高點。只是沈伯洋在唱完競選主題曲時，卻出現初音未來的聲音，無伴奏清唱了一句「用真心的洋流讓台北順起來」。此舉，引發動漫迷不爽，紛紛在社群留言痛批，「為什麼能把初音拿來做政治宣傳？有夠不尊重版權」、「宣傳政治我沒有意見，但請不要褻瀆初音好嗎？」、「本來對他觀感蠻好的，但看他拿初音在競選宣傳活動就莫名不舒服」。不過也有人持不同意見認為，「初音的聲音是開發工具，引用的規定是不同規範」、「聲音沒有特別被規範，日本很多政治人物在用，連黃國昌都用過甩蔥歌」。面對質疑，沈伯洋表示，團隊事前有確認相關規範，是說不能以圖像、加上icon、商標、聲音來背書，若單純是聲音變了之後，去銜接下一個活動，目前來看應該是還OK，不過，如果大家有疑慮，會再深入討論這件事。隨後，沈伯洋也在Threads發文重申，在規範上，團隊事前有先確認，本想藉此推廣Miku，「以後推廣上會更加小心，才能讓大家更能同樂，這是我要學習的！」