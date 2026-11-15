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選戰倒數13天，被媒體封為黨主席黃國昌「4大金釵」之一的民眾黨新北市議員候選人林子宇原定今（15）下午和黃國昌車掃，但疑似因不爽黨中央缺乏事前溝通，車掃沒有安排全程直播一事而取消。發言人張彤則表示，黃國昌、柯文哲全台大車掃之相關規劃與溝通，係屬對內協調或調整之必要過程，秘書長周榆修也叮嚀勿傷了和氣。張彤說，每一位候選人與團隊在第一線努力打拚，中央黨部暨各縣市黨部同仁也全力以赴助選，這段時間都相當辛苦，相信選民與支持者都看在眼裡。有關黃國昌、柯文哲啟動全台大車掃之相關規劃與溝通，係屬對內協調或調整之必要過程，周榆修要特別嘉許提名同志爭取勝選之積極性，同時也叮嚀勿傷了和氣。張彤強調，選戰最後關頭，黨中央會繼續攜手努力，拼戰到最後一刻。林子宇原定今下午4時10分到晚間6時車掃，並由黨主席黃國昌陪同，但就在活動開始前半小時，黨中央突宣布，稍後16：10板橋車掃因故取消，引發議論。據悉，疑似和林子宇上午臉書貼文，不滿黨中央事前沒溝通，直播原先只有規劃給黃國昌另名子弟兵、中和區市議員候選人陳怡君有關。