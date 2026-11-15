我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勞動力發展署雲嘉南分署，舉辦愛無限樂市集－雲嘉南區庇護工場商品成果展活動。(圖／勞動部雲嘉南分署提供)

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署14日下午，在台南市中西區西門路藍晒圖文創園區，舉辦愛無限樂市集－雲嘉南區庇護工場商品成果展活動，期展現庇護工場陪伴身心障礙者穩定就業的成果。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署庇護工場商品成果展活動，是由勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長柯秀燕主持，有8家庇護工場到場擺設攤位，展售各庇護工場具有特色的商品，以展現庇護工場陪伴身心障礙者穩定就業的成果。勞動力發展署雲嘉南分署分署長柯秀燕表示，此次庇護工場成果展共有8家庇護工場參與包括，吉茂專業庇護工場、小品食光烘培庇護工場、蓮心園庇護農藝工場、再耕園保康清潔隊、嘉義縣身心障礙者聯合會庇護工場、Happiness咖啡館、糧莘庇護農場，以及慶餘庇護農場，現場展售文創商品、麵包甜點、二手循環商品、茶葉禮盒、一口酥、水果辣椒醬禮盒、黑金紅藜茶及辣木人蔘料理包等特色產品，藉由每年的成果展活動，透過民眾的消費支持，看見身心障礙員工努力工作的實績與多元職場可能，進一步促進庇護性就業的永續發展。柯秀燕指出，目前雲嘉南地區共有26家庇護工場，提供284個工作機會，協助身心障礙者培養工作技能、累積職場經驗，勞動部除提供租金及人事費用補助外，每年也編列20萬元行銷費用，以協助庇護工場推廣商品、拓展市場及永續經營，勞動部並針對身心障礙者也有僱用獎助、職場學習與再適應、多元就業開發等多項措施，以協助提供就業輔導，增加身心障礙者就業機會。