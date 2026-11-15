我是廣告 請繼續往下閱讀

明尼蘇達灰狼今（15）日以106：117爆冷不敵芝加哥公牛，終結近期5連勝。此役灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）表現荒腔走板，全場出賽27分鐘7投盡墨、僅靠罰球拿到可憐的1分，據統計他本季上籃命中率更是低到僅有30.8%，賽後連向來護短的灰狼總教練芬奇（Chris Finch）都罕見公開點名批評他在籃下終結「不夠強硬」。本場比賽公牛雖然前一晚才與亞特蘭大老鷹激戰至延長賽才終止8連敗，加上陣中兩大內線克拉克斯頓（Nicolas Claxton）與史密斯（Jalen Smith）雙雙缺陣，旅途勞頓且人手短缺，但開賽後卻反客為主，首節便打出29：17的攻勢搶佔先機。而缺少愛德華茲（Anthony Edwards）與迪文琴佐（Donte DiVincenzo）的灰狼全隊心態鬆懈，不僅外線瘋狂打鐵，防守端更是漏洞百出，即便第三節一度靠著多森姆（Ayo Dosunmu）單節獨得14分追至僅差1分，末節仍遭公牛威廉斯（Patrick Williams）與希爾德（Buddy Hield）聯手撲滅反撲氣焰。公牛全場在禁區狂轟54分，背靠背兩戰合砍56分的鮑威爾（Norman Powell）再度攻下23分、5籃板、3助攻，布澤利斯（Matas Buzelis）貢獻18分、9籃板，希爾德與瓊斯（Tre Jones）各拿16分，威廉斯進帳賽季新高15分，全隊5人得分突破15大關，聯手賞給灰狼難堪一敗。而灰狼慘遭弱隊痛擊的最大戰犯，無疑是年薪高達3650萬美元的法國巨塔戈貝爾。在對手兩大主力中鋒全數缺陣、禁區門戶大開的情況下，戈貝爾出戰27分鐘竟7次出手全部落空，僅靠罰球2罰1中勉強進帳1分、10籃板與4助攻。更驚人的是，根據數據統計，身高216公分的戈貝爾本季「上籃命中率」竟然低至慘不忍睹的30.8%，多次在籃下出現黃油手掉球或輕鬆放槍的離譜畫面。賽後記者會上，總教練芬奇對於全隊輕敵心態大為光火，直言攻防兩端表現「完全無法接受」，談及戈貝爾在禁區的掙扎時更是直接點名重批：「他最近一直無法順利完成終結，經常在籃下被對手切球抄截，甚至連一些非常輕鬆的上籃都無法擺進，終結時明顯不夠強硬。他必須調整好身體平衡、把球拿穩，然後強硬地完成進攻。有時候這意味著他必須頂著身體對抗把球打進，你懂我的意思吧？我們迫切需要他找回在籃下的終結能力。」灰狼控衛鮑爾（LaMelo Ball）賽後也坦承，全隊在賽前得知公牛遭遇班機延誤與旅途波折後便放鬆了警惕，沒有給予對手足夠的尊重。這場意外的爆冷敗仗不僅讓灰狼5連勝畫下句點，也讓原本戰績緊咬的火箭得以繼續穩坐西區第3的位置。