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拆解Crypton三層授權準則

學者揭日本參議員前例與沈伯洋團隊做法

為何仍踩線？杜聖聰曝3大關鍵

粉絲怒火非關藍綠！同日誤引《火影忍者》台詞雪上加霜

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨（14）日在228公園舉辦「洋流祭」，沒想到唱完競選歌曲〈台北順起來〉後，卻突然出現日本虛擬歌手「初音未來（初音ミク）」歌聲清唱了一句「用真心的洋流讓台北順起來」。這不只惹怒初音粉，也引發侵權爭議。對此，銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰以「初音未來給台北上的一堂著作權課」為題在臉書發文表示，該問的不是「政治能不能碰動漫」，而是「碰的時候，有沒有把著作權弄清楚」，目前說「違法」言之過早，但「踩到授權紅線與粉絲倫理」比較貼近事實。杜聖聰指出，Crypton在2009年推出「Piapro角色授權（PCL）」，並訂有「角色利用指引」，規則分為三層。第一層「絕對禁止（絶対NG）」包含嚴重損害公司、產品或角色形象、損害原作者社會評價、違反公序良俗、侵害或可能侵害他人權利，以及讓人誤以為是官方產品的使用；第二層「原則禁止、需個別簽約（原則NG）」包含法人的任何使用（不論營利或非營利）、個人或團體以營利為目的的使用（明文包含廣告、宣傳、廣報），以及雖非營利但規模超出興趣或學校教育範圍的使用；第三層則是「聲音與角色分開管」，買軟體做音樂受軟體使用條款約束，不用初音名字與形象、只用歌聲原則上不必另外申請，但一旦使用「初音未來」名字或形象就進入角色授權範圍，違反授權則PCL契約自動終止。杜聖聰認為，指引雖未逐字寫「禁止政治」，但有兩個旁證，一是SEGA的《世界計畫》二創規範明文禁止「發信或勸誘政治、宗教、思想」，二是2010年日本參議員藤末健三想用初音做選舉宣傳，被官方以「不能用於特定政治團體」拒絕，最後只用聲音、不標名字。而沈伯洋的說法是，團隊事前確認過規範，原則上不能同時使用「聲音、角色與圖示」，原意是推廣Miku，未來會更謹慎、「這是我要學習的」；杜聖聰分析，團隊走的是「只用聲音、不放角色」這條路，想避開第三層的角色授權，做法與2010年藤末健三相近，技術上是有前例的灰色地帶。至於為何還是踩紅線？杜聖聰點出三大關鍵。第一，初音未來的名字掛上去了，電視台標題寫「初音未來獻聲」，報導說「現場跑出沈伯洋最愛的初音未來」，競選敘事已經把角色和候選人綁在一起，三立事後把標題改成「仿初音未來獻聲」，正說明界線的尷尬。第二，「競選就是宣傳」，依第二層準則，廣告宣傳用途需要個別契約，競選團隊也不是個人同好。第三，播放初音的歌是另一層權利，歌曲屬於各個P主，在台灣公開播放涉及《著作權法》的公開演出權。杜聖聰強調，台灣沒有治外法權可言，台日同為WTO會員，依《著作權法》第4條，日本著作在台灣同樣受保護，Crypton的授權條款則是契約，用了就得照規矩走；台灣雖沒有專門的聲音權立法，但軟體條款與人格權都在，不能說聲音沒有規範。針對初音粉絲的反彈聲浪，杜聖聰歸納出四點原因，包括「規則一致性」，有粉絲直言母公司明確不准政治宣傳，「不論是沈伯洋或蔣萬安，都不應有例外」並要求公開道歉；「拒絕灰色地帶的說法」，有網友留言「不要說什麼灰色地帶，直接道歉吧」；「消費次文化的疑慮」，有人認為這是「消費二次元文化」，就算真的喜歡也不該這樣用；以及「誤用累積效應」，同一天沈伯洋在政見會引用《火影忍者》台詞，把千手柱間的話說成鳴人的，讓「是否真懂作品」的質疑雪上加霜。杜聖聰表示，粉絲在乎的不是藍綠，而是一個公共角色被拿去替特定陣營發聲，目前Crypton尚未正式表態，說「違法」言之過早，說「踩到授權紅線與粉絲倫理」比較貼近事實。他在文末總結，政治人物喜歡動漫是好事，但越想借用流行文化越要先做功課，在IP經濟的時代，形象政治的死穴不是議題，而是著作權；初音能活躍將近20年，靠的是官方願意開放、粉絲願意守規矩，「這堂課，台北上得正是時候。」