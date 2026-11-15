NBA 2026-27賽季例行賽今（15）日結束5場激戰，隨著丹佛金塊客場擊退紐奧良鵜鶘、明尼蘇達灰狼主場爆冷不敵芝加哥公牛，西區戰局再度大洗牌。金塊贏球後戰績來到7勝4負（勝率63.6%），正式超車同為8勝5負（勝率61.5%）的金州勇士與奧克拉荷馬雷霆，一口氣從西區第9躍升至第7。反觀今日休兵的勇士與苦吞3連敗的雷霆排名雙雙下滑，分別跌至西區第8與第9，攜手掉入季後賽附加賽區。至於西區龍頭寶座，則由豪取11連勝的聖安東尼奧馬刺與7連勝的洛杉磯湖人以11勝2負（勝率84.6%）並列第一。
金塊排名上升 勇士、雷霆被擠下
今日西區共有5支球隊出賽，其中最受矚目的排名變動來自丹佛金塊。作客挑戰背靠背出戰的鵜鶘，金塊在雙星尼古拉約基奇（Nikola Jokic，26分、8籃板、10助攻）與賈馬爾穆雷（Jamal Murray，23分、7籃板、9助攻）帶領下，全場有高達93%的時間處於領先，終場以116：108收下2連勝。
這場勝利讓金塊勝率提升至63.6%，成功擠下勝率61.5%的勇士與雷霆，讓金塊、勇士、雷霆三隊排名直接互換；吞下6連敗的鵜鶘則以4勝10負續居西區第12。
灰狼爆冷輸球 灰熊緊追在後
另一方面，原本有機會贏球超車休士頓火箭與波特蘭拓荒者的灰狼，今日在主場迎戰背靠背出戰的東區後段班公牛卻大爆冷門，終場以106：117吞敗、中斷5連勝。灰狼輸球後戰績來到9勝4負，雖然保住西區第5，但勝率已被今日以129：110輕取布魯克林籃網的曼菲斯灰熊（9勝4負，2連胜）追平；同時這場爆冷也讓今日沒有比賽的火箭（10勝3負）與拓荒者（9勝3負）坐收漁翁之利，穩穩守住西區第3與第4的位置。
至於達拉斯獨行俠今日客場挑戰多名主力輪休的克里夫蘭騎士，儘管凱里厄文（Kyrie Irving）狂轟34分、新星庫珀弗拉格（Cooper Flagg）貢獻18分、8籃板，仍遭騎士49順位新秀泰瑞斯普羅克特（Tyrese Proctor，24分、11籃板、10助攻大三元）領軍壓制，終場以117：127苦吞2連敗，戰績7勝6負繼續排在西區第10。
NBA 2026-27賽季最新戰績排名（截至11月15日）
西區聯盟（Western Conference）
東區聯盟（Eastern Conference）
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今日西區共有5支球隊出賽，其中最受矚目的排名變動來自丹佛金塊。作客挑戰背靠背出戰的鵜鶘，金塊在雙星尼古拉約基奇（Nikola Jokic，26分、8籃板、10助攻）與賈馬爾穆雷（Jamal Murray，23分、7籃板、9助攻）帶領下，全場有高達93%的時間處於領先，終場以116：108收下2連勝。
這場勝利讓金塊勝率提升至63.6%，成功擠下勝率61.5%的勇士與雷霆，讓金塊、勇士、雷霆三隊排名直接互換；吞下6連敗的鵜鶘則以4勝10負續居西區第12。
灰狼爆冷輸球 灰熊緊追在後
另一方面，原本有機會贏球超車休士頓火箭與波特蘭拓荒者的灰狼，今日在主場迎戰背靠背出戰的東區後段班公牛卻大爆冷門，終場以106：117吞敗、中斷5連勝。灰狼輸球後戰績來到9勝4負，雖然保住西區第5，但勝率已被今日以129：110輕取布魯克林籃網的曼菲斯灰熊（9勝4負，2連胜）追平；同時這場爆冷也讓今日沒有比賽的火箭（10勝3負）與拓荒者（9勝3負）坐收漁翁之利，穩穩守住西區第3與第4的位置。
至於達拉斯獨行俠今日客場挑戰多名主力輪休的克里夫蘭騎士，儘管凱里厄文（Kyrie Irving）狂轟34分、新星庫珀弗拉格（Cooper Flagg）貢獻18分、8籃板，仍遭騎士49順位新秀泰瑞斯普羅克特（Tyrese Proctor，24分、11籃板、10助攻大三元）領軍壓制，終場以117：127苦吞2連敗，戰績7勝6負繼續排在西區第10。
NBA 2026-27賽季最新戰績排名（截至11月15日）
西區聯盟（Western Conference）
|排名
|球隊
|勝場 (W)
|敗場 (L)
|勝率 (PCT)
|勝差 (GB)
|近況 (STRK)
|1
|聖安東尼奧馬刺
|11
|2
|.846
|-
|11連勝
|2
|洛杉磯湖人
|11
|2
|.846
|-
|7連勝
|3
|休士頓火箭
|10
|3
|.769
|1.0
|3連勝
|4
|波特蘭拓荒者
|9
|3
|.750
|1.5
|3連勝
|5
|明尼蘇達灰狼
|9
|4
|.692
|2.0
|1連敗
|6
|曼菲斯灰熊
|9
|4
|.692
|2.0
|2連勝
|7
|丹佛金塊
|7
|4
|.636
|3.0
|2連勝
|8
|金州勇士
|8
|5
|.615
|3.0
|2連敗
|9
|奧克拉荷馬雷霆
|8
|5
|.615
|3.0
|3連敗
|10
|達拉斯獨行俠
|7
|6
|.538
|4.0
|2連敗
|11
|鳳凰城太陽
|5
|6
|.455
|5.0
|2連勝
|12
|紐奧良鵜鶘
|4
|10
|.286
|7.5
|6連敗
|13
|洛杉磯快艇
|3
|8
|.273
|7.0
|1連勝
|14
|沙加緬度國王
|1
|11
|.083
|9.5
|5連敗
|15
|猶他爵士
|1
|12
|.077
|10.0
|11連敗
|排名
|球隊
|勝場 (W)
|敗場 (L)
|勝率 (PCT)
|勝差 (GB)
|近況 (STRK)
|1
|波士頓塞爾提克
|10
|2
|.833
|-
|5連勝
|2
|費城76人
|10
|3
|.769
|0.5
|1連勝
|3
|底特律活塞
|8
|4
|.667
|2.0
|1連敗
|4
|邁阿密熱火
|7
|6
|.538
|3.5
|4連勝
|5
|亞特蘭大老鷹
|7
|6
|.538
|3.5
|2連敗
|6
|克里夫蘭騎士
|7
|7
|.500
|4.0
|1連勝
|7
|紐約尼克
|6
|6
|.500
|4.0
|2連敗
|8
|多倫多暴龍
|5
|7
|.417
|5.0
|3連敗
|9
|奧蘭多魔術
|5
|7
|.417
|5.0
|3連勝
|10
|印第安納溜馬
|5
|8
|.385
|5.5
|2連勝
|11
|夏洛特黃蜂
|4
|8
|.333
|6.0
|1連敗
|12
|華盛頓巫師
|4
|9
|.308
|6.5
|6連敗
|13
|布魯克林籃網
|3
|9
|.250
|7.0
|1連敗
|14
|芝加哥公牛
|3
|9
|.250
|7.0
|2連勝
|15
|密爾瓦基公鹿
|1
|12
|.077
|9.5
|9連敗