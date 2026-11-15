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NBA 2026-27賽季最新戰績排名（截至11月15日）

排名 球隊 勝場 (W) 敗場 (L) 勝率 (PCT) 勝差 (GB) 近況 (STRK) 1 聖安東尼奧馬刺 11 2 .846 - 11連勝 2 洛杉磯湖人 11 2 .846 - 7連勝 3 休士頓火箭 10 3 .769 1.0 3連勝 4 波特蘭拓荒者 9 3 .750 1.5 3連勝 5 明尼蘇達灰狼 9 4 .692 2.0 1連敗 6 曼菲斯灰熊 9 4 .692 2.0 2連勝 7 丹佛金塊 7 4 .636 3.0 2連勝 8 金州勇士 8 5 .615 3.0 2連敗 9 奧克拉荷馬雷霆 8 5 .615 3.0 3連敗 10 達拉斯獨行俠 7 6 .538 4.0 2連敗 11 鳳凰城太陽 5 6 .455 5.0 2連勝 12 紐奧良鵜鶘 4 10 .286 7.5 6連敗 13 洛杉磯快艇 3 8 .273 7.0 1連勝 14 沙加緬度國王 1 11 .083 9.5 5連敗 15 猶他爵士 1 12 .077 10.0 11連敗

排名 球隊 勝場 (W) 敗場 (L) 勝率 (PCT) 勝差 (GB) 近況 (STRK) 1 波士頓塞爾提克 10 2 .833 - 5連勝 2 費城76人 10 3 .769 0.5 1連勝 3 底特律活塞 8 4 .667 2.0 1連敗 4 邁阿密熱火 7 6 .538 3.5 4連勝 5 亞特蘭大老鷹 7 6 .538 3.5 2連敗 6 克里夫蘭騎士 7 7 .500 4.0 1連勝 7 紐約尼克 6 6 .500 4.0 2連敗 8 多倫多暴龍 5 7 .417 5.0 3連敗 9 奧蘭多魔術 5 7 .417 5.0 3連勝 10 印第安納溜馬 5 8 .385 5.5 2連勝 11 夏洛特黃蜂 4 8 .333 6.0 1連敗 12 華盛頓巫師 4 9 .308 6.5 6連敗 13 布魯克林籃網 3 9 .250 7.0 1連敗 14 芝加哥公牛 3 9 .250 7.0 2連勝 15 密爾瓦基公鹿 1 12 .077 9.5 9連敗

NBA 2026-27賽季例行賽今（15）日結束5場激戰，隨著丹佛金塊客場擊退紐奧良鵜鶘、明尼蘇達灰狼主場爆冷不敵芝加哥公牛，西區戰局再度大洗牌。金塊贏球後戰績來到7勝4負（勝率63.6%），正式超車同為8勝5負（勝率61.5%）的金州勇士與奧克拉荷馬雷霆，一口氣從西區第9躍升至第7。反觀今日休兵的勇士與苦吞3連敗的雷霆排名雙雙下滑，分別跌至西區第8與第9，攜手掉入季後賽附加賽區。至於西區龍頭寶座，則由豪取11連勝的聖安東尼奧馬刺與7連勝的洛杉磯湖人以11勝2負（勝率84.6%）並列第一。今日西區共有5支球隊出賽，其中最受矚目的排名變動來自丹佛金塊。作客挑戰背靠背出戰的鵜鶘，金塊在雙星尼古拉約基奇（Nikola Jokic，26分、8籃板、10助攻）與賈馬爾穆雷（Jamal Murray，23分、7籃板、9助攻）帶領下，全場有高達93%的時間處於領先，終場以116：108收下2連勝。這場勝利讓金塊勝率提升至63.6%，成功擠下勝率61.5%的勇士與雷霆，讓金塊、勇士、雷霆三隊排名直接互換；吞下6連敗的鵜鶘則以4勝10負續居西區第12。另一方面，原本有機會贏球超車休士頓火箭與波特蘭拓荒者的灰狼，今日在主場迎戰背靠背出戰的東區後段班公牛卻大爆冷門，終場以106：117吞敗、中斷5連勝。灰狼輸球後戰績來到9勝4負，雖然保住西區第5，但勝率已被今日以129：110輕取布魯克林籃網的曼菲斯灰熊（9勝4負，2連胜）追平；同時這場爆冷也讓今日沒有比賽的火箭（10勝3負）與拓荒者（9勝3負）坐收漁翁之利，穩穩守住西區第3與第4的位置。至於達拉斯獨行俠今日客場挑戰多名主力輪休的克里夫蘭騎士，儘管凱里厄文（Kyrie Irving）狂轟34分、新星庫珀弗拉格（Cooper Flagg）貢獻18分、8籃板，仍遭騎士49順位新秀泰瑞斯普羅克特（Tyrese Proctor，24分、11籃板、10助攻大三元）領軍壓制，終場以117：127苦吞2連敗，戰績7勝6負繼續排在西區第10。