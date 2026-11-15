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輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務並即刻生效，由財務長克瑞斯（Colette Kress）暫代執行長。消息一出引發全球科技業與金融市場劇烈震盪，也有各種陰謀論。對此，投資達人「股海老牛」今（15）日也發文，投資人不必過度解讀市場傳言，現階段比起每天緊盯股價，他關注「接班人背景」、「財報展望有無下修」與「雲端大廠資本支出是否縮手」這3件事，若這3個沒鬆動，他就繼續抱緊處理，強調「司機可以換，重點是目的地還在不在、車子還開不開得動」。他說，輝達11月12日宣布，黃仁勳辭去總裁、執行長及董事職務，即刻生效，財務長克瑞斯暫代執行長。消息一出，社群上的陰謀論多到可以出一本小說了。有人說這是美國政治鬥爭，黃仁勳成了犧牲品；有人說美國想逼晶片產業回流，先把黃仁勳拉下來，台廠就得乖乖赴美設廠。馬斯克在網路上回了一句「我的榮幸」，大家又開始傳他要找黃仁勳去當 CEO。最誇張的版本，是黃仁勳乾脆自己出去開一家新公司，跟輝達打對台，寫的很精彩，但股海老牛認為機率不高。講白一點，黃仁勳手上還有約3.6%的輝達股份。出去開公司打輝達，等於拿右手打左手，打得越用力，自己的身家縮得越多。再加上輝達的護城河是CUDA這套生態系，黃仁勳自己都說過花了將近 30 年才做到，就算是他本人，重新起爐灶也不是三五年追得上的事。所以，陰謀論聽聽就好，回到投資人真正該關心的問題：沒有黃仁勳的輝達，還撐得住嗎？股海老牛把兩件事分開看。雲端大廠蓋資料中心、各國在搶算力、企業在導入 AI，這些訂單是客戶自己的需求。該觀察的是創辦人走了，客戶的預算會不會跟著縮減？過去市場願意給輝達比較高的估值，有一部分是在買黃仁勳的眼光。換了人，產品路線能不能照常推進、跟華府和客戶的溝通能不能接得住，都要時間證明。故事沒變，但價格標籤先被市場調整了。回到台股。前幾天風波剛爆出來時，輝達盤中重挫8%，台積電、AMD 反而走揚，市場把它當成輝達自己的事。股海老牛覺得這個判斷大致合理，台灣供應鏈吃的是整個AI資本支出這塊大餅，他自己持股7成在科技股，這種消息當然會多看兩眼。不過，接下來他盯的不是每天的股價，而是這3件事：股海老牛說，這3個沒鬆動，他就繼續抱緊處理，「司機可以換，重點是目的地還在不在、車子還開不開得動。」