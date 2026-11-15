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輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳近期捲入中國女間諜和外遇風暴之中，辭去輝達執行長職位，當年見證輝達創立的美國連鎖餐廳Denny's位於聖荷西的分店，原本掛有紀念輝達發跡的牌匾，在爭議發生後被發現悄悄撤除，引發切割質疑。Denny's再度宣布，將重新掛回牌匾。《NBC News》昨日引述2名餐廳員工說法，指出紀念牌匾已被拆除，但餐廳方面並未說明是誰下令，也沒有透露原因。紐約郵報也引述一名知情人士透露，在該展示品被撤下之前，相關人員並未與「更核心的利害關係人」進行過任何溝通。這面牌匾與多張照片懸掛在加州聖荷西（San Jose）這家 Denny's 餐廳極具傳奇色彩的座位上方。當年黃仁勳與另外兩位共同創辦人馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）及普里姆（Curtis Priem）正是在這個座位上，構思出了這家日後引領人工智慧熱潮的晶片大廠輝達。牌匾上以全大寫英文字母刻寫著：「催生出市值 1 兆美元企業的座位。」這面牌匾是在 2023 年的一場儀式上正式掛牌。當時曾透露自己在 15 歲時於奧勒岡州波特蘭（Portland）一家 Denny's 擔任洗碗工與服務生的黃仁勳，與時任 Denny's 執行長瓦拉德（Kelli Valade）會面，兩人在對談中共同緬懷了輝達的創業故事。黃仁勳曾表示，他與共同創辦人們當年就坐在這家 Denny's 餐廳後方的一個卡座，討論如何打造出一款能在個人電腦上實現逼真 3D 繪圖功能的晶片。這家分店距離輝達總部約 8 英里（約 12.8 公里）。Denny's加州聖荷西分店的一名服務生向《紐約郵報》透露，當初是分店的「老闆們」撤下了這些紀念展示品。該名員工表示，他曾多次服務過黃仁勳，並有一次從黃仁勳手中收到 300 美元（約新台幣 9,600 元）的小費。他回憶，當時黃仁勳點了鬆餅、煎蛋、培根和香腸，並且給了店裡每一位服務生、廚師和洗碗工每人 100 美元（約新台幣 3,200 元）。牌匾被拆除的消息曝光後，Denny's隨即遭到大量負評，不少民眾要求餐廳將紀念物重新掛回。對此，Denny's 發言人表示：「我們正在重新安裝這面牌匾，以紀念當年促成輝達誕生的餐廳對談。」但發言人並未解釋先前為何將其撤除，僅補充道：「美國人的餐廳長期以來一直是人們與創意匯聚的地方，這段歷史值得被保存。」