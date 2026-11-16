小孟老師分析今（16）日十二星座運勢。
牡羊座
工作：適合慰問同事
感情：內心非常狂野
財運：多看理財訊息
幸運色：微光紫
貴人：金牛座
小人：雙子座
金牛座
工作：不宜浪費資源
感情：溫馨珍惜伴侶
財運：適合減碼操作
幸運色：冷灰色
貴人：雙子座
小人：巨蟹座
雙子座
工作：投入心血工作
感情：突顯感性一面
財運：資產持續攀升
幸運色：深紅紫
貴人：巨蟹座
小人：獅子座
巨蟹座
工作：工作具備熱忱
感情：外出結識異性
財運：找到投資方法
幸運色：松木棕
貴人：獅子座
小人：處女座
獅子座
工作：不懂需詢問
感情：愛情滋養心靈
財運：貴人從旁提點
幸運色：亮紫紅
貴人：處女座
小人：天秤座
處女座
工作：改掉不好習慣
感情：青春澎湃活力
財運：大財小財皆入
幸運色：檸檬綠
貴人：天秤座
小人：天蠍座
天秤座
工作：建立良好口碑
感情：禮讓容忍對方
財運：略有偏財進帳
幸運色：櫻桃粉
貴人：天蠍座
小人：射手座
天蠍座
工作：勝不驕敗不餒
感情：對方接受了你
財運：行善帶來好運
幸運色：耀眼黃
貴人：射手座
小人：摩羯座
射手座
工作：提供指導支持
感情：散發個人魅力
財運：坐享業績成果
幸運色：深海藍
貴人：摩羯座
小人：水瓶座
魔羯座
工作：避開麻煩人物
感情：用心經營愛情
財運：市場翻轉入財
幸運色：赤紅色
貴人：水瓶座
小人：雙魚座
水瓶座
工作：允許一切發生
感情：伴侶心有靈犀
財運：努力不會白費
幸運色：紫金紅
貴人：牡羊座
小人：金牛座
雙魚座
工作：掌握成功方法
感情：滋養情感之花
財運：掌握基金商機
幸運色：香檳黃
貴人：金牛座
小人：雙子座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：適合慰問同事
感情：內心非常狂野
財運：多看理財訊息
幸運色：微光紫
貴人：金牛座
小人：雙子座
金牛座
工作：不宜浪費資源
感情：溫馨珍惜伴侶
財運：適合減碼操作
幸運色：冷灰色
貴人：雙子座
小人：巨蟹座
雙子座
工作：投入心血工作
感情：突顯感性一面
財運：資產持續攀升
幸運色：深紅紫
貴人：巨蟹座
小人：獅子座
巨蟹座
工作：工作具備熱忱
感情：外出結識異性
財運：找到投資方法
幸運色：松木棕
貴人：獅子座
小人：處女座
獅子座
工作：不懂需詢問
感情：愛情滋養心靈
財運：貴人從旁提點
幸運色：亮紫紅
貴人：處女座
小人：天秤座
處女座
工作：改掉不好習慣
感情：青春澎湃活力
財運：大財小財皆入
幸運色：檸檬綠
貴人：天秤座
小人：天蠍座
天秤座
工作：建立良好口碑
感情：禮讓容忍對方
財運：略有偏財進帳
幸運色：櫻桃粉
貴人：天蠍座
小人：射手座
天蠍座
工作：勝不驕敗不餒
感情：對方接受了你
財運：行善帶來好運
幸運色：耀眼黃
貴人：射手座
小人：摩羯座
射手座
工作：提供指導支持
感情：散發個人魅力
財運：坐享業績成果
幸運色：深海藍
貴人：摩羯座
小人：水瓶座
魔羯座
工作：避開麻煩人物
感情：用心經營愛情
財運：市場翻轉入財
幸運色：赤紅色
貴人：水瓶座
小人：雙魚座
水瓶座
工作：允許一切發生
感情：伴侶心有靈犀
財運：努力不會白費
幸運色：紫金紅
貴人：牡羊座
小人：金牛座
雙魚座
工作：掌握成功方法
感情：滋養情感之花
財運：掌握基金商機
幸運色：香檳黃
貴人：金牛座
小人：雙子座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。