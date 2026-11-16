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小孟老師分析今（16）日十二星座運勢。牡羊座工作：適合慰問同事感情：內心非常狂野財運：多看理財訊息幸運色：微光紫貴人：金牛座小人：雙子座金牛座工作：不宜浪費資源感情：溫馨珍惜伴侶財運：適合減碼操作幸運色：冷灰色貴人：雙子座小人：巨蟹座雙子座工作：投入心血工作感情：突顯感性一面財運：資產持續攀升幸運色：深紅紫貴人：巨蟹座小人：獅子座巨蟹座工作：工作具備熱忱感情：外出結識異性財運：找到投資方法幸運色：松木棕貴人：獅子座小人：處女座獅子座工作：不懂需詢問感情：愛情滋養心靈財運：貴人從旁提點幸運色：亮紫紅貴人：處女座小人：天秤座處女座工作：改掉不好習慣感情：青春澎湃活力財運：大財小財皆入幸運色：檸檬綠貴人：天秤座小人：天蠍座天秤座工作：建立良好口碑感情：禮讓容忍對方財運：略有偏財進帳幸運色：櫻桃粉貴人：天蠍座小人：射手座天蠍座工作：勝不驕敗不餒感情：對方接受了你財運：行善帶來好運幸運色：耀眼黃貴人：射手座小人：摩羯座射手座工作：提供指導支持感情：散發個人魅力財運：坐享業績成果幸運色：深海藍貴人：摩羯座小人：水瓶座魔羯座工作：避開麻煩人物感情：用心經營愛情財運：市場翻轉入財幸運色：赤紅色貴人：水瓶座小人：雙魚座水瓶座工作：允許一切發生感情：伴侶心有靈犀財運：努力不會白費幸運色：紫金紅貴人：牡羊座小人：金牛座雙魚座工作：掌握成功方法感情：滋養情感之花財運：掌握基金商機幸運色：香檳黃貴人：金牛座小人：雙子座