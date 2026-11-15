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台灣一名50歲男子涉及殺人案件及逾7,000萬泰銖（約新台幣6,500萬元）的詐欺案等15項罪名，自台灣潛逃出境至泰國，在台泰警方聯手之下，鎖定男子下落，在芭達雅的男子藏匿地點屋外，趁其抽菸時將其壓制逮捕。根據The Thaiger報導，泰國觀光警察與春武里府（Chon Buri）移民局官員於12日下午5時左右採取行動，在一處民宅外，將正在抽菸的嫌犯鄧男（Teng Qi Chen）逮捕。此次行動由泰方與台灣警方及駐泰國台北經濟文化辦事處跨國合作執行。泰國警方先前接獲台灣當局情資，指出鄧男疑潛逃藏匿於泰國境內，隨即展開追查。警方在鎖定其住處後註銷他的簽證並派員監控，最終趁他步出屋外抽菸、確認身分無誤後將其拘捕。根據台灣警方提供的資料，鄧男共背負15條通緝令，涉及13起詐欺案、1起洗錢案及1起殺人案。該批詐欺案造成的財產損失超過7,000萬泰銖；台灣調查人員亦指控鄧男涉嫌為中國網路博弈集團洗錢。至於所涉殺人案的具體案情，當局目前尚未進一步披露。泰國警方指出，鄧男最初持觀光簽證入境泰國，隨後轉換為退休簽證。他還與兩名泰國合夥人共同成立了一家珠寶公司，並掛名擔任董事。泰國調查人員目前正針對該珠寶公司的銀行帳戶與金流紀錄進行清查，以釐清是否涉及轉移與上述犯行相關的贓款。警方表示，若查出鄧男在泰國境內亦從事不法活動，他將面臨泰國司法機關的追加起訴。泰國過去亦曾針對多起獨立案件逮捕台灣籍人士。今年2月，一名台灣男子因在普吉島非法經營牙科診所遭捕；4月時，則有一名台灣女子因涉嫌將30隻印度星龜藏匿於身上企圖闖關，在曼谷素萬納普國際機場（Suvarnabhumi International Airport）遭海關攔截拘留。