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講話得靠喊，就往音箱遠一點的地方走

泡棉耳塞進場前先戴好

散場後耳鳴 注意有沒有突然聽不清楚

耳前、耳後和手背，三個穴位怎麼輕揉？

2026年縣市長選舉進入倒數，各候選人造勢活動、晚會更多，支持者也力挺，只是有些人在散場後，會覺得旁邊的人說話像隔了一層棉花，到了安靜的地方，耳朵還有嗡嗡聲，才想起為看清楚舞台，整晚站在音箱附近，下次再去要站哪裡？耳塞怎麼戴？回家後又該留意什麼？中醫表示，若講話得靠喊，就往音箱遠一點的地方走，泡棉耳塞進場前先戴好，散場後耳鳴，注意有沒有突然聽不清楚，聽宮、翳風和中渚是中醫照護耳鳴時會考慮的穴位，可以在安靜處坐下，把下巴和肩膀放鬆，再用指腹輕揉。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫家庭暨社區醫學科主任林舜穀提醒，若和身旁的人講話已經得提高音量，可以往離音箱更遠的地方移動，找個較安靜的位置，或離開吵鬧區一會兒。帶孩子去，可以事先準備合尺寸的防噪耳罩，把兩耳完整罩住。孩子一直摀耳朵或說聲音太大，就先帶他離開音箱附近。成人若使用泡棉耳塞，可以先洗手，把耳塞搓成細條，再用另一手把耳朵上方輕輕往上、往後拉，將耳塞輕放入耳道，用指腹扶住約20至30秒，等泡棉膨脹貼合，再換另一耳。戴好後若要和朋友說話，可以一起走到比較安靜的地方。一項在荷蘭戶外音樂節進行的隨機試驗發現，散場後新出現耳鳴的比例，戴耳塞組為12%，未戴組為40%。¹ 研究測量的是活動後當下的變化。造勢晚會的音量會隨站位、活動和時間改變，耳塞、距離和離開吵鬧區休息可以一起做。如果耳朵開始嗡嗡叫，先離開噪音環境。回程把耳機收起來，回家後也讓耳朵休息。林舜穀提醒，如果發現一耳突然聽不清楚、講話聲音變形，或耳鳴伴隨明顯耳悶、暈眩，應儘速到耳鼻喉科或急診評估。就醫時可以說清楚症狀何時開始、哪一耳不舒服，以及當時是否靠近音箱。若耳鳴持續或反覆出現，也可安排耳鼻喉科檢查。林舜穀指出，聽宮、翳風和中渚是中醫照護耳鳴時會考慮的穴位。離開吵鬧環境後，可以在安靜處坐下，把下巴和肩膀放鬆，再用指腹輕揉。嘴巴微張，耳道口前方那塊小突起的前面會摸到一個凹處。用食指指腹在耳前皮膚輕輕畫圈，手指留在耳道外。聽宮是中醫處理耳鳴與耳部不適常用的耳前穴位。頭保持自然朝前，用指腹在耳垂後方輕揉，避免往頸側深壓。傳統上常和聽宮等耳前穴搭配，照護耳周不適。手背朝上，在無名指和小指的掌骨之間，靠近無名指指根關節、往手腕方向的小凹處。用另一手的拇指指腹輕揉。中醫處理耳鳴時，有時會用中渚搭配耳周穴，人在外面也容易找到。每穴左右各輕揉30秒，兩側合計約60秒，每天1至2次，以舒服、不痛為準。皮膚有傷口或紅腫先避開，揉了疼、麻或暈就停。突然聽不清楚時，先就醫檢查聽力。