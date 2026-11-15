台北市長候選人沈伯洋今（15）日舉行台北大洋流士林、北投壓軸場，最終將抵達關渡宮廣場進行市政大秘寶開箱，因鄰近河岸讓支持者計畫搭船水路造勢，除了遊艇之外，現場更有小水滴特別划龍舟前來，讓現場氣氛瞬間嗨翻。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲小水滴們發揮創意，以遊艇方式水路造勢。（圖／記者朱永強攝） 沈伯洋今日於士林、北投舉行台北大洋流壓軸場，找來高雄市長陳其邁陪同掃街拜票，晚間預計邀請總統賴清德開講。 ▲支持者們喜見水路造勢嗨翻。（圖／記者朱永強攝） 而本次造勢活動鄰近河岸讓支持者計畫搭船水路造勢，下午發現小水滴們除搭乘遊艇前來外，甚至有人特別划龍舟前來，身著橘色上衣並綁著洋流飄帶，龍舟一現身讓現場氣氛瞬間嗨翻。 更多「2026九合一」相關新聞。 相關新聞 最新民調曝！沈伯洋46.3%、蔣萬安42.2%林夕轟蔣萬安嘲諷對手政見 沈伯洋：可能覺得有點太超過蘇巧慧造勢斷門牙濺血 沈伯洋讚堅強：致電一直跟我開玩笑許淑華控蔣萬安吃霸王餐 沈伯洋嘆：盼東發號不要再捲進這種事件 陳威叡編輯記者從業邁入第15年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 沈伯洋台北大洋流士林北投陳其邁賴清德