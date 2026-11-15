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音樂人羅大佑日前公開發表「女性政治人物無子女說」遭致輿論撻伐，歌手盧學叡「逆風」發文力挺，認為羅大佑的重點並不是在說誰有沒有子女，但大家只是聽到片段就批評，「拜託青鳥不要惱怒」，一席話讓他也被網友攻擊，對此，盧學叡二度發聲表示：「我很好，謝謝大家，也希望你們都好。」對於羅大佑一番言論被解讀成歧視沒生小孩的女性，盧學叡感到不以為然，12日在Threads發文：「整段影片感覺羅大佑重點並不是在說誰有沒有子女，而是如果多了一個為父為母的身分，會有另一個感受，但大家就只是聽聽片段。拜託青鳥不要惱怒，理性『溝通』。」盧學叡此話一出，掀起兩派不同意見的網友交鋒，同時也引來排山倒海的謾罵，相隔兩天，盧學叡昨（14）日晚間再次發文寫下：「接納不同聲音是民主社會很棒的地方，不代表需要接受偏見、歧視、惡意攻擊、威脅。我很好，謝謝大家，也希望你們都好。」貼文一發出，不少網友回應給予支持，「加油，本來就是要尊重不同聲音，你並沒有錯」、「謝謝你勇敢發聲，善良的人就不應該被擊倒」、「你很棒，不需要害怕惡勢力」、「我挺你，這就是民主！」但仍有網友不滿怒批：「那你發文相挺不也是有偏見了嗎？你在發文的同時不也已經雙標了」、「這是在跟羅大佑呼籲嗎？」