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▲臺北市長蔣萬安說：「祝福富邦勇士，挺進總冠軍，把冠軍留在台北。」（圖／記者陳昱慈攝）

繼上週現身臺北台新戰神主場後，台北市長蔣萬安今（15）日再度親臨臺北和平籃球館，為臺北富邦勇士2026-27賽季主場開幕週加持並擔任開球嘉賓。由於今日賽後球團將為轉任執行教練的蔡文誠舉辦引退儀式，身穿蔡文誠引退紀念T的蔣萬安在致詞時也特別向這位台籃的黃金世代傳奇致敬與祝福，並再度喊出：「把冠軍留在台北的口號。」開球儀式結束後，因後續公務行程滿檔，蔣萬安在球團人員引導下隨即快閃步出球場，搭車趕往下一站。富邦勇士本週末以「Always Braves 藍魂不滅」為主題迎接主場開幕週，繼昨日賽前為轉任副領隊的林志傑舉行12號球衣引退儀式後，今日賽後也將迎來蔡文誠的引退儀式。蔣萬安今日蒞臨現場致詞時，先是祝賀勇士旗開得勝，並將最誠摯的感謝獻給蔡文誠：「首先先恭喜富邦勇士拿下精彩的勝利，也恭喜蔡文誠拿下執教首勝，更要謝謝所有的球迷朋友，一直以來對富邦勇士的支持，你們都是富邦勇士最堅強的後盾。」蔣萬安隨後話鋒一轉，談起即將舉辦引退儀式的蔡文誠說：「今天賽後，我知道有蔡文誠的引退儀式。我要特別謝謝文誠，不管是為國家隊的征戰，或者是在賽場上的拚搏，都為台灣籃球史上寫下非常多精彩時刻。在這裡也要祝福文誠未來一切順心，以及和太太、三個可愛的寶貝幸福美滿。在這邊也祝福富邦勇士，挺進總冠軍，把冠軍留在台北。」被台北市長點名到時，身穿西裝的蔡文誠在場邊露出一抹微笑，聽完一席話也跟著拍手致敬。在兩大精神領袖林志傑與蔡文誠相繼卸下球員戰袍、分別轉任副領隊與執行教練後，煥然一新的富邦勇士昨日在主場開幕戰展現驚人火力。面對來訪的台南台鋼獵鷹，勇士首節便狂轟33分建立雙位數領先，全場團隊投籃命中率高達54.1%、三分球22投10中，最終以痛宰對手31分，收下新賽季首勝與蔡文誠執教生涯首勝。