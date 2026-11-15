澳洲西雪梨國際機場10月26日迎來首批國際旅客，國際航班啟用第一天，檢疫偵測犬Goji便與領犬員Katie聯手完成首宗查獲紀錄，從旅客行李中找出未申報的香蕉及開心果。澳洲生物安全局公開照片後，Goji面對鏡頭露出燦爛笑容，彷彿為自己的工作成果感到驕傲，迅速擄獲網友目光，不少人被Goji的得意模樣萌翻，不禁直呼：「這是我看過最快樂的笑容！」
澳洲新機場首日就破案！檢疫犬Goji查獲香蕉、開心果 燦笑萌翻網
澳洲生物安全局（Australian Biosecurity）近日在IG分享，指出Goji與領犬員Katie在新機場執勤第一天，就成功攔查旅客未申報攜帶的物品，成為西雪梨國際機場首宗由檢疫犬查獲違規物品的紀錄。
照片中，拉布拉多Goji坐在檢查櫃檯旁，桌上擺著查獲的「戰績」，總共是3根香蕉和3顆開心果。儘管經過一整天工作，牠仍對著鏡頭露出燦爛笑容，看起來相當神氣，像是在對大家說：「我很棒吧？快點誇獎我！快誇我！」
照片曝光後，眾多網友被Goji的驕傲神情萌翻，紛紛稱讚牠是「真正的MVP」，「做得好Goji」、「牠看起來超得意的」、「這是我看過最快樂的笑容」、「快點給牠吃那根香蕉當獎勵」、「這是很重要的工作，謝謝Goji的努力守護」。
香蕉為何不能隨便帶？澳洲嚴防外來病蟲害
也有網友好奇，為什麼連香蕉都不能直接帶進澳洲？事實上，澳洲對入境旅客攜帶的水果、食品、植物及動物製品都有嚴格的生物安全規定，主要是避免外來病蟲害與疾病隨物品進入，進一步危害當地農業及自然生態。
官方也提醒旅客，入境時應誠實申報攜帶物品，不確定是否能帶入境時，應主動向檢疫人員確認，避免因未申報而違反規定。
澳洲生物安全局表示，Goji在國際航班營運首日完成查獲，不只是新機場的重要里程碑，也展現邊境防疫團隊的合作成果。平時檢疫偵測犬會與第一線生物安全官員及行李X光掃描設備相互配合，從不同環節辨識可能危害農業與生態的物品，降低外來風險入境的機會。
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澳洲生物安全局（Australian Biosecurity）近日在IG分享，指出Goji與領犬員Katie在新機場執勤第一天，就成功攔查旅客未申報攜帶的物品，成為西雪梨國際機場首宗由檢疫犬查獲違規物品的紀錄。
照片中，拉布拉多Goji坐在檢查櫃檯旁，桌上擺著查獲的「戰績」，總共是3根香蕉和3顆開心果。儘管經過一整天工作，牠仍對著鏡頭露出燦爛笑容，看起來相當神氣，像是在對大家說：「我很棒吧？快點誇獎我！快誇我！」
照片曝光後，眾多網友被Goji的驕傲神情萌翻，紛紛稱讚牠是「真正的MVP」，「做得好Goji」、「牠看起來超得意的」、「這是我看過最快樂的笑容」、「快點給牠吃那根香蕉當獎勵」、「這是很重要的工作，謝謝Goji的努力守護」。
香蕉為何不能隨便帶？澳洲嚴防外來病蟲害
也有網友好奇，為什麼連香蕉都不能直接帶進澳洲？事實上，澳洲對入境旅客攜帶的水果、食品、植物及動物製品都有嚴格的生物安全規定，主要是避免外來病蟲害與疾病隨物品進入，進一步危害當地農業及自然生態。
官方也提醒旅客，入境時應誠實申報攜帶物品，不確定是否能帶入境時，應主動向檢疫人員確認，避免因未申報而違反規定。
澳洲生物安全局表示，Goji在國際航班營運首日完成查獲，不只是新機場的重要里程碑，也展現邊境防疫團隊的合作成果。平時檢疫偵測犬會與第一線生物安全官員及行李X光掃描設備相互配合，從不同環節辨識可能危害農業與生態的物品，降低外來風險入境的機會。