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斯莫爾身高僅183公分 竟上演雙手空接爆扣

斯莫爾空接爆扣1分25秒開始：

NBA開季大驚奇曼菲斯灰熊，今（15）日面對布魯克林籃網129：110取勝，比賽第三節一次快攻更登上社群熱搜，灰熊183公分小後衛斯莫爾（Javon Small）接獲隊友高拋，居然作為終結者突然起飛，演出精采絕倫的雙手空接爆扣，還吊掛在籃框上，讓主播、球評頓時嚇傻，主播更大吼他的名字，「Javon Small，你不可能辦到的吧！」本場精彩鏡頭出現在第三節剩下3分48秒時，灰熊以91：77領先，前鋒寇威爾（Cedric Coward）持球快攻推進，斯莫爾以極快速度跑在前頭，前者到罰球線側邊45度角時，高拋給斯莫爾，後者瞬間起飛直接上演雙手空接爆扣，全場引爆歡呼聲，主播、球評也嚇到大吼。斯莫爾是灰熊2025年選秀會次輪48順位選進的大齡後衛，身高僅有6呎1吋、183公分是最大劣勢，但他彈性、爆發力出眾，首年就獲得41場出賽、其中包含12場先發，20.2分鐘內可以貢獻9.7分、3.1籃板與3.7助攻，且三分命中率高達42.3%。實際上，斯莫爾高中時期就以灌籃聞名全美，Youtube搜尋他的名字，全都是他不同時期灌籃英姿，甚至曾經隔人飛扣，展現運動員非凡天賦。