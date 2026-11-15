我是廣告 請繼續往下閱讀

周一北東濕涼有雨 周二東北季風減弱

▲周一、周二水氣較少，各地大多為多雲到晴，下波明顯雨勢周三、周四抵達。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周四起全台急凍 低溫下探14度

▲下周三至下周五（11月18日至11月20日）還有一波更強冷空氣南下，北台灣氣溫將出現斷崖式下滑。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來一周天氣受兩波東北季風接力影響，各地將先後迎來降雨及降溫，周一（11月16日）北部、東半部有局部短暫雨，周二（11月17日）東北季風減弱，天氣短暫回暖，不過周三（11月18日）鋒面通過後，第二波東北季風隨即增強，周四至周六（11月19日至11月21日）全台明顯降溫，低溫下探14至16度，中南部也會明顯感受到冷意，提醒民眾提前準備保暖衣物。劉沛滕說明，周一受到東北季風影響，桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸及宜蘭須留意局部較大雨勢，北部及宜花整天氣溫22至25度，其他地區高溫仍有28度。周二東北季風減弱、水氣減少，北部及東半部氣溫短暫回升，高溫可達26至28度，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星降雨。好天氣僅短暫維持，劉沛滕提醒，周三有鋒面通過，另一波東北季風隨後增強，北部及東半部將轉為局部短暫雨，中南部山區及恆春半島也有零星降雨。氣溫方面，周三白天各地仍相對溫暖，晚間起冷空氣逐漸南下，氣溫將一路下滑。周四北部及宜蘭高溫僅剩18至19度，整天濕冷且容易下雨，中南部及花東高溫也降至22度左右，周五、周六轉乾冷，各地多雲到晴，僅東半部有局部降雨。這段期間也是未來一周最冷的時候，清晨及夜間各地低溫普遍15至16度，白天高溫18至23度，即使有陽光露臉，仍會感受到明顯涼意，早出晚歸務必保暖。周日（11月22日）東北季風才會逐漸減弱，各地氣溫稍微回升，高溫回到22至26度，清晨低溫仍有14至17度，早晚偏涼且日夜溫差較大，天氣大多為多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨。另外，東北季風影響期間，沿海及空曠地區容易出現強陣風，海邊風浪也會偏大，前往海邊活動應特別注意安全。