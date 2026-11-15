台灣平價鐵板燒以高CP值深受老饕喜愛，廚師直接在顧客面前現炒主餐與配菜，展出獨特的台式鐵板文化。在台灣提到平價鐵板燒，第一時間常聯想到大埔鐵板燒或凱林鐵板燒等。但根據《網路溫度計》公布2026年「連鎖台式鐵板燒TOP10」聲量排行榜，冠軍由王品旗下品牌「就饗鐵板燒」以萬筆聲量坐穩寶座，繼2025年再度奪得第1名，打敗同行對手大埔、凱林。就饗創立3年憑藉高麗菜吃到飽、自助吧無限享用等高CP值優點稱霸，成為新一代平價鐵板燒霸主。
平價鐵板燒新霸主是它！「王品就饗奪冠」輾壓大埔、凱林
《網路溫度計》近日公布「高CP值連鎖台式鐵板燒TOP10」聲量排行榜，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，並分析2023年10月28日至2026年10月27日數據。根據榜單結果顯示，冠軍由王品旗下鐵板燒品牌「就饗鐵板燒」奪得，網路聲量高達1萬1132筆，遠超過亞軍「大埔鐵板燒」6311筆、季軍「喫尤平價鐵板燒」2860筆，就連豪品、凱林鐵板燒也被其打敗，成為最新台灣平價鐵板燒霸主。
🥇第1名：就饗鐵板燒（網路聲量11132筆）
🥈第2名：大埔鐵板燒（網路聲量6311筆）
🥉第3名：喫尤平價鐵板燒（網路聲量2860筆）
◼︎ 第4名：季樂和牛鐵板燒（網路聲量2745筆）
◼︎ 第5名：大賞平價鐵板燒（網路聲量2154筆）
◼︎ 第6名：豪品鐵板燒（網路聲量1293筆）
◼︎ 第7名：金丰饌平價鐵板燒（網路聲量943筆）
◼︎ 第8名：凱林鐵板燒（網路聲量670筆）
◼︎ 第9名：大埕鐵板燒（網路聲量466筆）
◼︎ 第10名：炎帝炒飯鐵板燒（網路聲量402筆）
就饗鐵板燒開3年就打敗大埔！套餐最低318元：自助吧吃到飽太厲害
「就饗鐵板燒」是王品集團旗下平價台式鐵板燒品牌，主打時蔬無限續、自助吧無限享用，高CP值深受不少台灣人喜愛。就饗鐵板燒自2023年創立後就不斷在台發展，知名度一年比一年高，不只在今年打敗平價鐵板燒之王「大埔鐵板燒」，在《網路溫度計》公布的2025「10大連鎖台式鐵板燒」中，就饗鐵板燒也以網路聲量15090筆位居第1，贏過第2名「大埔鐵板燒」14118筆討論聲量。
據了解，「就饗鐵板燒」全台共有5間門市，目前只在台北、高雄和新北有分店，其相較其他王品集團品牌，最大特色在於高CP值且不收服務費，店面不僅推出時蔬高麗菜和豆芽菜無限續點服務，還提供超強自助吧，白飯、湯品、金桔檸檬冰沙和汽水都能免費享用。
實際查看菜單，「就饗鐵板燒」套餐最低價只要花238元能吃到，甚至還推出海陸套餐和平日限定超值套餐，價格相當划算。特色餐點部分，則有奶油玉米、起司蛋捲、醬炒豆皮等，滿滿台式風味可點選；如果還是覺得不夠吃，還有日本北海道干貝可以點選，餐點十分多元。
王品「就饗鐵板燒」真實評價曝光！唯一問題是它：太趕了
王品「就饗鐵板燒」在網路上評價普遍良好，多數分店都保持4.5顆星以上成績，消費者實際吃過稱讚「蔬菜吃到飽真的是深深打動我，主餐還沒上來就已經嗑完一盤菜，超讚」、「吃到飽有服務的平價鐵板燒」、「服務好，餐點精緻，又有免費飲料、冰淇淋、濃湯吃到飽」、「服務很好，環境很乾淨」。
不過也有部分老饕持不同看法，認為就饗鐵板燒內用時間以70分鐘為限，限時規定導致用餐變得太趕，甚至有民眾坦言還是偏愛大埔鐵板燒等其他品牌的餐點口感。但每個人的口味取向有所不同，餐點是否好吃或是CP值是否高，依照個人而有不同的評價。
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《網路溫度計》近日公布「高CP值連鎖台式鐵板燒TOP10」聲量排行榜，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，並分析2023年10月28日至2026年10月27日數據。根據榜單結果顯示，冠軍由王品旗下鐵板燒品牌「就饗鐵板燒」奪得，網路聲量高達1萬1132筆，遠超過亞軍「大埔鐵板燒」6311筆、季軍「喫尤平價鐵板燒」2860筆，就連豪品、凱林鐵板燒也被其打敗，成為最新台灣平價鐵板燒霸主。
🥈第2名：大埔鐵板燒（網路聲量6311筆）
🥉第3名：喫尤平價鐵板燒（網路聲量2860筆）
◼︎ 第4名：季樂和牛鐵板燒（網路聲量2745筆）
◼︎ 第5名：大賞平價鐵板燒（網路聲量2154筆）
◼︎ 第6名：豪品鐵板燒（網路聲量1293筆）
◼︎ 第7名：金丰饌平價鐵板燒（網路聲量943筆）
◼︎ 第8名：凱林鐵板燒（網路聲量670筆）
◼︎ 第9名：大埕鐵板燒（網路聲量466筆）
◼︎ 第10名：炎帝炒飯鐵板燒（網路聲量402筆）
「就饗鐵板燒」是王品集團旗下平價台式鐵板燒品牌，主打時蔬無限續、自助吧無限享用，高CP值深受不少台灣人喜愛。就饗鐵板燒自2023年創立後就不斷在台發展，知名度一年比一年高，不只在今年打敗平價鐵板燒之王「大埔鐵板燒」，在《網路溫度計》公布的2025「10大連鎖台式鐵板燒」中，就饗鐵板燒也以網路聲量15090筆位居第1，贏過第2名「大埔鐵板燒」14118筆討論聲量。
實際查看菜單，「就饗鐵板燒」套餐最低價只要花238元能吃到，甚至還推出海陸套餐和平日限定超值套餐，價格相當划算。特色餐點部分，則有奶油玉米、起司蛋捲、醬炒豆皮等，滿滿台式風味可點選；如果還是覺得不夠吃，還有日本北海道干貝可以點選，餐點十分多元。
王品「就饗鐵板燒」在網路上評價普遍良好，多數分店都保持4.5顆星以上成績，消費者實際吃過稱讚「蔬菜吃到飽真的是深深打動我，主餐還沒上來就已經嗑完一盤菜，超讚」、「吃到飽有服務的平價鐵板燒」、「服務好，餐點精緻，又有免費飲料、冰淇淋、濃湯吃到飽」、「服務很好，環境很乾淨」。
不過也有部分老饕持不同看法，認為就饗鐵板燒內用時間以70分鐘為限，限時規定導致用餐變得太趕，甚至有民眾坦言還是偏愛大埔鐵板燒等其他品牌的餐點口感。但每個人的口味取向有所不同，餐點是否好吃或是CP值是否高，依照個人而有不同的評價。