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平價鐵板燒新霸主是它！「王品就饗奪冠」輾壓大埔、凱林

冠軍由王品旗下鐵板燒品牌「就饗鐵板燒」奪得，網路聲量高達1萬1132筆，遠超過亞軍「大埔鐵板燒」6311筆、季軍「喫尤平價鐵板燒」2860筆，就連豪品、凱林鐵板燒也被其打敗

▲「就饗鐵板燒」是王品集團旗下平價台式鐵板燒品牌，主打時蔬無限續、自助吧無限享用，高CP值深受不少台灣人喜愛。（圖／Google地圖）

🥇第1名：就饗鐵板燒（網路聲量11132筆）

🥈第2名：大埔鐵板燒（網路聲量6311筆）

🥉第3名：喫尤平價鐵板燒（網路聲量2860筆）

◼︎ 第4名：季樂和牛鐵板燒（網路聲量2745筆）

◼︎ 第5名：大賞平價鐵板燒（網路聲量2154筆）

◼︎ 第6名：豪品鐵板燒（網路聲量1293筆）

◼︎ 第7名：金丰饌平價鐵板燒（網路聲量943筆）

◼︎ 第8名：凱林鐵板燒（網路聲量670筆）

◼︎ 第9名：大埕鐵板燒（網路聲量466筆）

◼︎ 第10名：炎帝炒飯鐵板燒（網路聲量402筆）

▲《網路溫度計》近日公布「高CP值連鎖台式鐵板燒TOP10」聲量排行榜，冠軍由王品旗下鐵板燒品牌「就饗鐵板燒」奪得，網路聲量高達1萬1132筆。（圖／網路溫度計）

就饗鐵板燒開3年就打敗大埔！套餐最低318元：自助吧吃到飽太厲害

▲就饗鐵板燒CP值極高，最低套餐只要花238元就能吃到，甚至還推出海陸套餐和平日限定超值套餐。（圖／記者蕭涵云攝）

▲就饗鐵板燒推出時蔬高麗菜和豆芽菜無限續點服務，還提供超強自助吧，白飯、湯品、金桔檸檬冰沙和汽水都能免費享用。（圖／Google評價）

王品「就饗鐵板燒」真實評價曝光！唯一問題是它：太趕了

台灣平價鐵板燒以高CP值深受老饕喜愛，廚師直接在顧客面前現炒主餐與配菜，展出獨特的台式鐵板文化。在台灣提到平價鐵板燒，第一時間常聯想到大埔鐵板燒或凱林鐵板燒等。，成為新一代平價鐵板燒霸主。《網路溫度計》近日公布「高CP值連鎖台式鐵板燒TOP10」聲量排行榜，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，並分析2023年10月28日至2026年10月27日數據。根據榜單結果顯示，，成為最新台灣平價鐵板燒霸主。「就饗鐵板燒」是王品集團旗下平價台式鐵板燒品牌，主打時蔬無限續、自助吧無限享用，高CP值深受不少台灣人喜愛。就饗鐵板燒自2023年創立後就不斷在台發展，知名度一年比一年高，不只在今年打敗平價鐵板燒之王「大埔鐵板燒」，據了解，「就饗鐵板燒」全台共有5間門市，目前只在台北、高雄和新北有分店，其相較其他王品集團品牌，最大特色在於高CP值且不收服務費，實際查看菜單，；如果還是覺得不夠吃，還有日本北海道干貝可以點選，餐點十分多元。王品「就饗鐵板燒」在網路上評價普遍良好，多數分店都保持4.5顆星以上成績，消費者實際吃過稱讚「蔬菜吃到飽真的是深深打動我，主餐還沒上來就已經嗑完一盤菜，超讚」、「吃到飽有服務的平價鐵板燒」、「服務好，餐點精緻，又有免費飲料、冰淇淋、濃湯吃到飽」、「服務很好，環境很乾淨」。不過也有部分老饕持不同看法，認為就饗鐵板燒內用時間以70分鐘為限，限時規定導致用餐變得太趕，甚至有民眾坦言還是偏愛大埔鐵板燒等其他品牌的餐點口感。但每個人的口味取向有所不同，餐點是否好吃或是CP值是否高，依照個人而有不同的評價。