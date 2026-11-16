星巴克怎麼買最便宜？根據星巴克官網，今天開工11月16日「星巴克買一送一」兩大便宜喝法推薦，最省錢大杯55元起咖啡優惠有星冰樂，《NOWNEWS今日新聞》整理優惠活動打折時間、菜單價格一次掌握。手搖飲料CoCo都可表示，每周一、二開工「咖啡買一送一」，搶當咖啡霸主。

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克：今天「買一送一」兩大便宜喝法！大杯55元起咖啡優惠

開工咖啡優惠快喝！11月「星巴克買一送一」兩大便宜買法被挖出：

◾️買一送一信用卡優惠！

活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

《NOWNEWS》幫大家算好優惠價格：

  • 大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
  • 大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
  • 大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
  • 大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
  • 新品！大杯「太妃核果風味那堤」82.5元（兩杯優惠價165元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。



◾️買一送一會員星送禮優惠！

2026最新統一「星巴克買一送一」優惠活動！根據星巴克官網，「暖冬心意 就用星送禮」，11月16日上午10點至11月19日連續4天，星禮程會員使用星送禮購買大杯那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵或巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，其中一杯星巴克招待！

《NOWNEWS》幫大家算好指定組合：

  • 大杯「那堤雙杯組」特價140元、每杯70元（原價280元）
  • 大杯「美式咖啡雙杯組」特價115元、每杯57.5元（原價230元）
  • 大杯「焦糖瑪奇朵雙杯組」特價160元、每杯80元（原價320元）
  • 大杯「巧克力可可碎片星冰樂雙杯組」特價150元、每杯75元（原價300元）
提醒大家，本活動不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、預訂與行動預點服務，飲料雙杯組需一次兌換；僅限全額使用APP星送禮購買支付，活動期間不限購買次數。星星可累計；星送禮電子兌換憑證使用注意事項請依券面上說明為準；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。 

▲本周最新咖啡優惠「星巴克買一送一」連喝4天。（圖／星巴克starbucks.com.tw）
▲本周最新咖啡優惠「星巴克買一送一」連喝4天。（圖／星巴克starbucks.com.tw）
CoCo都可：「買一送一」每周一、二咖啡日優惠

手搖飲料CoCo都可大放送咖啡優惠！每周一、二咖啡醒腦日，臨櫃／都可訂同步開喝，指定美式、果咖、生椰「同價位買一送一」優惠。

指定品項：西西里手搗檸檬美式／紅柚香檸美式／職人美式／生椰職人美式／粉角生椰拿鐵。

提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；不適用外送平台、門市外送；商場及部分門市不適用，實際活動依門市公告為準

▲CoCo都可搶當咖啡霸主，每周一、二「指定咖啡買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲CoCo都可搶當咖啡霸主，每周一、二「指定咖啡買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

相關新聞
蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...