星巴克怎麼買最便宜？根據星巴克官網，今天開工11月16日「星巴克買一送一」兩大便宜喝法推薦，最省錢大杯55元起咖啡優惠有星冰樂，《NOWNEWS今日新聞》整理優惠活動打折時間、菜單價格一次掌握。手搖飲料CoCo都可表示，每周一、二開工「咖啡買一送一」，搶當咖啡霸主。
星巴克：今天「買一送一」兩大便宜喝法！大杯55元起咖啡優惠
開工咖啡優惠快喝！11月「星巴克買一送一」兩大便宜買法被挖出：
◾️買一送一信用卡優惠！
活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS》幫大家算好優惠價格：
◾️買一送一會員星送禮優惠！
2026最新統一「星巴克買一送一」優惠活動！根據星巴克官網，「暖冬心意 就用星送禮」，11月16日上午10點至11月19日連續4天，星禮程會員使用星送禮購買大杯那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵或巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，其中一杯星巴克招待！
《NOWNEWS》幫大家算好指定組合：
CoCo都可：「買一送一」每周一、二咖啡日優惠
手搖飲料CoCo都可大放送咖啡優惠！每周一、二咖啡醒腦日，臨櫃／都可訂同步開喝，指定美式、果咖、生椰「同價位買一送一」優惠。
指定品項：西西里手搗檸檬美式／紅柚香檸美式／職人美式／生椰職人美式／粉角生椰拿鐵。
提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；不適用外送平台、門市外送；商場及部分門市不適用，實際活動依門市公告為準
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開工咖啡優惠快喝！11月「星巴克買一送一」兩大便宜買法被挖出：
◾️買一送一信用卡優惠！
活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS》幫大家算好優惠價格：
- 大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
- 大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
- 大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
- 大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
- 新品！大杯「太妃核果風味那堤」82.5元（兩杯優惠價165元）
◾️買一送一會員星送禮優惠！
2026最新統一「星巴克買一送一」優惠活動！根據星巴克官網，「暖冬心意 就用星送禮」，11月16日上午10點至11月19日連續4天，星禮程會員使用星送禮購買大杯那堤、美式咖啡、焦糖瑪奇朵或巧克力可可碎片星冰樂雙杯組，其中一杯星巴克招待！
《NOWNEWS》幫大家算好指定組合：
- 大杯「那堤雙杯組」特價140元、每杯70元（原價280元）
- 大杯「美式咖啡雙杯組」特價115元、每杯57.5元（原價230元）
- 大杯「焦糖瑪奇朵雙杯組」特價160元、每杯80元（原價320元）
- 大杯「巧克力可可碎片星冰樂雙杯組」特價150元、每杯75元（原價300元）
手搖飲料CoCo都可大放送咖啡優惠！每周一、二咖啡醒腦日，臨櫃／都可訂同步開喝，指定美式、果咖、生椰「同價位買一送一」優惠。
指定品項：西西里手搗檸檬美式／紅柚香檸美式／職人美式／生椰職人美式／粉角生椰拿鐵。
提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；不適用外送平台、門市外送；商場及部分門市不適用，實際活動依門市公告為準