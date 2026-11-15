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▲邱澤過往在排球場上英姿出土。（圖／翻攝自Threads）

男星邱澤學生時期並不是以演員方面發展，而是排球校隊選手！當年甚至一路打進國家隊儲備選手行列，雖然長達16年的球員生涯很少被外界提起，不過社群中尚還流傳幾張當年他的球場英姿，身高176公分的邱澤，在排球隊中算是嬌小的身材，因此他是擔任舉球員的角色。一張邱澤過去打排球的照片在Threads瘋傳，網友寫下「冷知識：邱澤以前是儲備排球國手，參加過國訓美津濃，是舉球員（舉球員不用很高）。」只見邱澤留著長髮，正從地面跳起準備傳球，跟現在的藝人形象相差甚遠。其實邱澤從國小就加入排球隊，國中時還擔任副隊長，高中就讀東方工商更一路打成了校隊隊長，甚至入選國家隊儲備選手，但是身高大概176公分的他，其實在排球場上人人動輒180公分的世界裡，可以說是略微嬌小，因此他擔任舉球員，負責判斷戰局，替隊友製造進攻機會，是場上不可或缺的角色。本來要繼續排球之路的邱澤，後來卻意外受傷因此轉而進入演藝圈，不過他沒有馬上跟球場告別，2006年至2007年之間還是陸續參加了許多企業聯賽，直到2009年才結束長達16年的排球生涯，專心在演藝作品中。