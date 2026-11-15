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▲海洋保育署署長陸曉筠致詞。(圖／海洋保育署提供)

▲海洋保育署舉辦海洋保育在地守護嘉年活動，攜手62個在地團隊現場結合闖關、DIY及成果展。(圖／海洋保育署提供)

海洋保育署於今(15)日，在高雄港淺水3號碼頭，舉辦115年海洋保育在地守護嘉年活動，攜手62個在地團隊結合闖關、DIY及成果展，期打造全民海洋保育，共創永續海洋。海洋保育署海洋保育在地守護嘉年活動，是由海洋保育署署長陸曉筠主持，有62個受補助團隊及4家博物館參與，展現從公民科學到實際行動的多元成果，吸引大批民眾熱情參與，趣味互動與知識推廣並重，打造全民海洋保育盛會。海洋保育署署長陸曉筠表示，海洋保育需要從地方出發，才能真正回應環境問題，而海洋保育署自109年起推動海洋保育在地守護計畫，透過政府補助支持民間團體投入海洋生態調查、棲地復育與環境教育，至今累計補助135個團體，她感謝各界夥伴長期投入海洋保育工作，從清除海岸垃圾到海洋生物觀察，每一份看似微小的行動，都是守護海洋的重要力量，每個團隊也都在守護自己關心、在乎的海域，並肯定民間團體長期推動保育工作的辛勞，也提醒保育成果得來不易，應避免任意帶走寄居蟹、在海岸丟棄垃圾等不友善行為。陸曉筠說，海洋保育署除提供經費支持，也透過專家現地輔導、主題課程、公民科學及增能培訓等方式，以協助團隊提升保育知能、促進交流合作，期待透過此次嘉年華活動，傳遞海洋保育理念，號召更多民眾加入，共同守護每一處海洋角落及珍貴生物，讓海洋保育由點連成線、擴展成面。此次嘉年華活動，現場規劃相當豐富的民眾互動環節，除了成果展示攤位外，更同步推出「攤位闖關」與「人氣團隊票選」活動，主舞台區每小時安排六大主題分享及快閃有獎徵答，讓民眾更深入瞭解各團隊的保育故事，現場並設有3個體驗區，提供多達10場免費的DIY手作與桌遊等互動體驗，讓大小朋友在逛展、遊戲與體驗中，輕鬆認識我國各地正在發生的海洋保育行動。