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輝達執行長黃仁勳遭美媒爆料與疑似中國女間諜、新加坡企業Megaspeed前高管黃樂有婚外情風波後，辭去了輝達執行長職位。Megaspeed突發出聲明，強調黃樂（Alice Huang）在2025年8月30日正式離職，並稱公司遵守所有法律與監管規定。然而，多家外媒在該公司位於新加坡和馬來西亞的公司登記地址查看後，發現辦公室全是空殼，完全無人來往。根據新加坡聯合早報報導，Megaspeed因採購輝達先進人工智慧晶片受國際關注，公司發聲明強調，近期外界對公司業務、供應鏈及全球運營的指控，缺乏可核實的證據支持。Megaspeed聲明提到，公司從事合法業務，其全球運營及供應鏈管控框架的設計與維護，旨在遵守所有適用法律和監管規定，包括美國出口管制要求，以及各運營市場的當地法規。聲明也指出，黃樂（Alice Huang）在2025年8月30日正式離職，目前在公司不擔任任何職務。公司不評論她的個人及私人事務。Megaspeed在2023年至2025年11月間，透過馬來西亞和印尼的相關公司進口至少價值46億美元的輝達設備。美國財政部長貝森特指出，當局數月來一直支持將在新加坡註冊的Megaspeed列入貿易黑名單。Megaspeed位於新加坡和馬來西亞的公司也被檢驗，根據法新社報導，在新加坡商業區中心的Megaspeed辦公室，緊閉的玻璃門後空無一人。周遭鄰居指出，過去幾個月他們都沒見過任何人進出。Megaspeed子公司Speedmatrix貨運紀錄登記的地址，是吉隆坡郊外一處老舊店面，店門口的招牌顯示為一家建築公司。《紐時》指出，公司電話多次致電都無人接聽，實地走訪也未見任何員工。隔壁律師事務所的員工則表示，很少看到這處辦公地點有人出入。馬新社則提到，巴生港自由區私人有限公司（Port Klang Free Zone Sdn Bhd，簡稱 PKFZ）先前在擬議租予 Speedmatrix 私人有限公司的土地租約條件中，明文禁止該公司在未經相關當局事先批准的情況下出口電腦晶片；目前該項租賃要約已正式失效。巴生港自由貿易主席林立迎（Lim Lip Eng）表示，在 Speedmatrix 於2026年7月提出租用該自由區內一塊土地的申請後，當局便在發出的要約函（letter of offer）中納入了上述限制條款。他在週六發布的一份聲明中指出：「Speedmatrix 未在規定的有效期限內簽署該要約函，該約已於2026年11月初逾期失效。」他表示，在要約逾期後，巴生港自由區已於週五正式通知 Speedmatrix 該要約函失效，因此雙方的土地租賃計畫將不再推進。