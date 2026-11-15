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▲陳亞蘭（左起）、楊麗花和梅艷芳在台視攝影棚留下珍稀合照。（圖／翻攝自Threads）

「台灣歌仔戲天后」楊麗花和「香港女兒」梅艷芳過去看似沒有任何交集，不過近日有網友翻出一張極其珍貴的合照，主角就是楊麗花、陳亞蘭和梅艷芳，三人親暱地在台視攝影棚留影，引來許多粉絲朝聖，還「釣出」陳亞蘭本人回覆：「嫩嫩的！」一名網友今（15）日在社群平台分享一張多年前拍攝的相片，只見楊麗花站在中間，一手搭著身穿古裝戲服的愛徒陳亞蘭肩膀，另一手摟著穿著帥氣時裝的梅艷芳腰際，三大后字輩的女星罕見同框，對著鏡頭露出笑容。原PO寫下：「台灣歌仔戲國寶楊麗花、陳亞蘭，以及香港百變天后梅艷芳，三位傳奇人物難得同框。這畫面真是太美好了！」其他網友看到照片紛紛驚呼：「真是經典」、「超級珍貴的照片」、「有突破次元壁的感覺」、「含金量超高...」據傳，該張照片的時空背景為1990年代初期，當時梅艷芳來台跑宣傳活動，非常欣賞台灣傳統戲曲文化的她，特地抽空到台視攝影棚探班，拜會當時的「鎮台之寶」楊麗花，而已經是楊麗花旗下首席愛徒兼當家小生的陳亞蘭，在拍戲中途也一起入鏡，才會留下這張三人同框的經典合照。