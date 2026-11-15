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▲除了表揚第一線駕駛長的暖心事蹟，「公車友善心運動」更將影響力延伸至各個年齡層，圖為114年「公車友善心運動」。（圖／靖娟基金會提供）

臺北市政府交通局、臺北市公共運輸處及臺北市公車聯營管理委員會，今（15）日隆重舉辦「115年公車友善心運動」優良駕駛長頒獎典禮，表揚150位以專業、耐心與同理心默默守護市民日常移動的優良駕駛長。今年特別以「道聲感謝讓友善延續 乘車安全從你我做起」為主軸，打造專屬駕駛長的「星光大道」，在滿場掌聲中為他們獻上榮耀；現場更融入「全城應援」概念，透過熱情洋溢的啦啦隊舞蹈與棒球服裝意象，向每天穿梭城市街巷、默默守護乘客安全的駕駛長們致上最高敬意。同時，也呼籲市民朋友從順暢乘車、主動道聲「謝謝」做起，讓這份友善在城市的每一趟旅程中持續發酵。臺北市張溫德副市長表示，公車是臺北市民日常生活中不可或缺的運輸工具，駕駛長不僅肩負著安全載送的重任，更在每一次停靠等待、一句溫馨提醒中，照顧著不同年齡與多元需求的乘客。友善與安全的乘車環境需要駕駛長與乘客雙向奔赴，唯有彼此理解、尊重與合作，才能打造出讓人真正安心的城市移動體驗。公車服務品質的提升，深獲市民肯定。根據臺北市公共運輸處統計，114年臺北市公車服務品質調查整體滿意度高達96.1%，其中65歲以上長者的滿意度更達到97.8%；截至今年7月，臺北市公車每日平均運量高達108萬人次，且無障礙車輛占比已近9成。亮眼的數據背後，正是由每一位駕駛長日復一日的堅守與付出所堆疊而成。今年獲獎駕駛長的服務故事，深刻呈現了這座城市的溫度。大有巴士陳俊欽駕駛長在大雨中將備用傘遞給急著接孫子的老婦人，隔天收到對方特地搭車送來表達謝意的一顆蘋果，甘甜水果更溫暖人心，面對乘客陳駕駛長表示：「公車都是服務性質，真的聽到乘客說一句謝謝我們其實就很開心了」；大都會客運的郭進財駕駛長，開公車已經近20年的時光，常在公車上用輕鬆沉穩的廣播，舒緩尖峰時間車內緊張的氛圍，郭駕駛長說：「搭公車其實是很悠閒的，如果駕駛長情緒穩定，也可以讓乘客感受到平穩乘車的安心」；服務14年的光華巴士凃國慶駕駛長，協助輪椅乘客搭車，從說明、放斜坡板到扣緊輪椅固定扣都十分細心，駕駛長說：「也是一種善的循環」。從多送一把傘、多等幾秒鐘，到耐心陪伴，駕駛長們用平凡的舉動，詮釋了不凡的同理心。除了表揚第一線駕駛長的暖心事蹟，「公車友善心運動」更將影響力延伸至各個年齡層。今年推出的網路互動遊戲，帶領民眾在遊戲中學習乘車安全知識並留下對駕駛長的謝意，共累積近3萬筆暖心留言。有乘客讚許「等上下車的旅客都平安才會發動車子，感謝你的用心」，也有體貼的民眾留言提醒「謝謝你安全把我們送到，辛苦了！希望司機也有時間上廁所和吃飯！」，實體宣導方面，不僅深入臺北市14所國小扎根兒童交通安全教育，今年更首度擴大長者安全宣導計畫，舉辦1場大型體驗活動與4場長者機構宣導，全面推廣「站在安全位置等車、上下車不急不搶、車內站穩抓扶手、下車後確認來車再走」四大安全關鍵，守護長輩出行安全。 「公車友善心運動」期盼從駕駛長到乘客、從學童到長者，都能將安全與同理心融入日常搭乘中，一句誠摯的「謝謝」、一個體貼的乘車舉動，都能讓臺北這座城市的友善與美好持續傳遞。