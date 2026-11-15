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台北市長候選人沈伯洋今（15）日舉行台北大洋流士林、北投壓軸場，本週由高雄市長陳其邁值班陪同車掃，受訪時表示，之前與沈伯洋討論很多市政問題，認為沈對於城市治理都有非常新的觀念與作法，未來兩個城市一定是既競爭又合作，更打趣稱「我今天先來摸底再說」。陳其邁今日特別北上陪同沈伯洋車掃，受訪時表示，之前與沈伯洋討論很多市政問題，認為沈對於城市治理都有非常新的觀念與作法，未來兩個城市一定是既競爭又合作，更打趣稱「我今天先來摸底再說」。陳其邁也提到，選舉剩下不到兩週的時間，民主政治就是地方政治，地方好，中央就會更好，台灣就會更好，因此地方政府應該也要有更多的合作機會，台北做為首善之都，值得有一位更好的市長，另強調理想要怎麼實踐，最重要還是要在11月28日出來投票，選對的人、走對的路，台北就會不一樣。