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輝達執行長黃仁勳捲入與中國女間諜黃樂的親密關係後，加上後續一連串的外遇消息，在輝達董事會召開會議後，宣布辭去執行長職位。消息震憾全球，也引發諸多陰謀論。已有許多人為黃仁勳聲援，就連SpaceX創辦人馬斯克也跳出來，強調若沒有黃仁勳，部分關鍵交易將失去。美國風險投資公司Advaita Capital創辦人兼總裁加薩爾卡爾（Gayatri Sarkar）近日在社群平台X上，公開多名輝達董事的個人照片與履歷，「看看輝達董事會的資歷背景，難怪黃仁勳會被開除。」輝達董事會成員名單，包含美國連鎖速食企業塔可鐘（Taco Bell）的前任總裁洛拉(Melissa Lora)、曾任美國職業美式足球聯盟（NFL）行銷長和百事可樂北美區前執行長的哈德森（Dawn Hudson）、美國藥廠禮來（Eli Lilly）的前副總裁沙阿（Aarti Shah）、今年才加入的前高盛集團副董強生(Suzanne Nora Johnson)、航空工程學教授達比里（John O. Dabiri），以及知名律師事務所Cooley的前執行長尼爾（Stephen C Neal）。此外，還包括曾任創投公司NEA合夥人及新思科技（Synopsys）財務長的西維爾（A. Brooke Seawell）、紅杉資本（Sequoia Capital）前合夥人史蒂文斯（Mark A. Stevens）、Sutter Hill Ventures前董事總經理考克斯（Tench Coxe）。馬斯克更直接在貼文下方留言諷刺：「這就是那個負責決定一家曾經是全球市值最高企業命運的董事會嗎！？」對董事會的專業提出質疑。馬斯克也在X上發文聲援，「Jensen在 Nvidia 時出色地管理了供應鏈，但許多交易只是與 Jensen 的口頭協議和握手達成，而不是書面合約。沒有 Jensen，至少那些關鍵交易將會丟失。」他以自身與輝達的合作經驗為例，「如果Jensen向我保證了算力資源的交付時間，或者我要求加速某些組件的供應，他總是能兌現承諾。」馬斯克也強調，當時他們會在口頭承諾後的某個時間點，擬好採購訂單，但他從來沒有一秒鐘懷疑過這件事不會成真。