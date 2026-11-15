今年11月22日迎來二十四節氣「小雪」，隔日11月23日則是道教下元節，也是水官大帝聖誕。命理師柯柏成表示，小雪象徵冬藏，提醒民眾守財、養身並減少不必要消耗；下元節則是水官大帝聖誕，具有祈福解厄及謝平安的民俗意義。他也分享4招開運方式，包含整理玄關、檢查居家漏水，到宮廟參加解厄科儀、準備生肖象徵物祈願，以及吃素、捐冬衣或捐血行善等，都可以為歲末及2027年做好準備。
小雪藏福、下元解厄！11月22日起接力報到
柯柏成在臉書表示，今年小雪於11月22日下午15時23分03秒交節，農曆十月十四；11月23日農曆十月十五則是下元節。古人重視冬季收藏糧食、保暖及休養生息，放到現代生活，則可理解為守住財務、照顧身體，避免年底急著投資、換工作或衝業績，反而因操之過急做出錯誤決定。
下元節與上元節、中元節合稱三元節，依三官信仰分別為上元天官賜福、中元地官赦罪、下元水官解厄。在台灣，下元節也與「謝平安」習俗有關，早期農業社會多在春季祈求豐收，秋收後再祭拜神明感謝庇佑，稱為「春祈秋報」。部分地方選在農曆十月十五前後舉行，也有地方安排在冬至前後。
小雪節氣、下元節「4招開運方法」一次看
🟡整理居家、守住財庫
小雪當天可從玄關開始整理，清除多餘雜物，並檢查家中是否漏水、積水或排水不良。民俗上有「水主財」的說法，漏水常被聯想到漏財；整理環境、減少不必要支出，也能實際改善生活。
🟡拜水官大帝、參加解厄科儀
11月23日可到供奉三官大帝的宮廟，依廟方安排參加誦經、禮懺、祈福或解厄科儀。柯柏成提醒，道教科儀有完整法脈與儀軌，不宜自行拼湊，有需要可尋求熟悉正一派傳統科儀的道長協助。
🟡生肖象徵送厄
準備與自己生肖相同的紙紮、剪紙或圖畫，象徵向水官大帝陳情、祈求化解困境。若需填寫姓名及生辰資料，記得注意個資安全；焚燒也須遵守廟方規定，不能自行在戶外燃燒。不過，這類方式屬民俗象徵儀式，並不代表燒掉紙紮就能直接解決現實問題。
🟡持齋吃素、布施行善
若無法前往宮廟，可在下元節吃素一天，或捐出家中狀況良好的冬衣，也能透過捐款、捐物及符合身體條件時捐血幫助他人。依傳統信仰，善行可作為福德迴向，祈求水官大帝解厄，也能將功德迴向冤親債主、累積福報。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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柯柏成在臉書表示，今年小雪於11月22日下午15時23分03秒交節，農曆十月十四；11月23日農曆十月十五則是下元節。古人重視冬季收藏糧食、保暖及休養生息，放到現代生活，則可理解為守住財務、照顧身體，避免年底急著投資、換工作或衝業績，反而因操之過急做出錯誤決定。
下元節與上元節、中元節合稱三元節，依三官信仰分別為上元天官賜福、中元地官赦罪、下元水官解厄。在台灣，下元節也與「謝平安」習俗有關，早期農業社會多在春季祈求豐收，秋收後再祭拜神明感謝庇佑，稱為「春祈秋報」。部分地方選在農曆十月十五前後舉行，也有地方安排在冬至前後。
🟡整理居家、守住財庫
小雪當天可從玄關開始整理，清除多餘雜物，並檢查家中是否漏水、積水或排水不良。民俗上有「水主財」的說法，漏水常被聯想到漏財；整理環境、減少不必要支出，也能實際改善生活。
🟡拜水官大帝、參加解厄科儀
11月23日可到供奉三官大帝的宮廟，依廟方安排參加誦經、禮懺、祈福或解厄科儀。柯柏成提醒，道教科儀有完整法脈與儀軌，不宜自行拼湊，有需要可尋求熟悉正一派傳統科儀的道長協助。
準備與自己生肖相同的紙紮、剪紙或圖畫，象徵向水官大帝陳情、祈求化解困境。若需填寫姓名及生辰資料，記得注意個資安全；焚燒也須遵守廟方規定，不能自行在戶外燃燒。不過，這類方式屬民俗象徵儀式，並不代表燒掉紙紮就能直接解決現實問題。
🟡持齋吃素、布施行善
若無法前往宮廟，可在下元節吃素一天，或捐出家中狀況良好的冬衣，也能透過捐款、捐物及符合身體條件時捐血幫助他人。依傳統信仰，善行可作為福德迴向，祈求水官大帝解厄，也能將功德迴向冤親債主、累積福報。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。