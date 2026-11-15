我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北富邦勇士今（15）日在主場迎戰衛冕軍桃園璞園領航猿，領航猿上半場打完還握有4分領先優勢，不料易籃後卻在第三節遭遇全面崩盤，單節遭勇士打出34：11的毀滅性攻勢，分差瞬間被拉開至21分以上，比賽勝負也就此定調。終場富邦勇士就以113：81的懸殊比分痛宰領航猿，在主場強勢收下開季二連勝，同時也讓接掌兵符的執行教練蔡文誠繼續保持「執教PLG還沒輸過」的不敗金身。反觀衛冕軍領航猿開季深陷低潮，不僅苦吞3連敗，且這3場敗仗全數以超過20分的巨大分差落敗。雙方開賽後外線手感都還在加溫階段，首節勇士進攻主要仰賴洋將皮可特（Jalen Pickett）開火，他單節個人獨拿9分穩住陣腳；領航猿則由米爾納（Liam Milner）貢獻6分緊咬比分，首節打完勇士以21：18微幅領先。進入第二節，兩隊整體進攻效率依舊不算太高，不過領航猿洋將赫南德茲（Dewan Hernandez）挺身而出接管戰局，單節一人獨拿12分、頻頻強攻禁區得手，帶領衛冕軍打出一波反攻浪潮，半場結束領航猿反倒以45：41逆轉超前4分。然而下半場易籃再戰，戰局卻瞬間風雲變色。勇士克羅馬（Lasan Kromah）徹底解放進攻火力，單節轟下16分，帶領勇士隊打出一波34：11的猛烈攻勢，不僅迅速要回領先，更一舉將差距擴大，三節打完反倒以75：54取得21分的遙遙領先。決勝第四節，勇士持續牢牢掌控比賽節奏，攻守兩端完全壓制對手、穩定維持雙位數領先優勢，即便菜鳥車侑城在末節吞下生涯首次技術犯規，也絲毫未影響球隊穩健的戰局。反觀領航猿在分數大幅落後下無力回天，終場勇士便以32分之差大勝收場。賽後領隊兼任總教練許晉哲說：「我們已經4年在開幕戰當中都是只有一勝一敗，今年變成二連勝。因為我們今年有非常多的新血加入，不管是車侑城或是其他洋將，我們希望能用這個新的團隊、新的組合，在新的球季當中打出新的氣象。」至於是哪一點讓富邦能夠贏球，許晉哲認為贏球的關鍵就是第三節，「在第三節我們只讓對方得11分，然後數據也都比對方好。」除此之外，提到久違的主場開幕週二連勝，許晉哲說：「我們的助攻都超過20次，這一點對我來講是非常高興。文誠現在練球把他們練得非常的好，在團隊上面我覺得已經做到我希望他能夠做到的地方。」本場比賽富邦勇士展現絕佳的團隊火力，全隊多達6人得分上雙，其中以克羅馬攻下全場最高30分，外帶7籃板、7助攻表現最為全能；車侑城挹注16分、5籃板，莫巴耶繳出12分、10籃板的雙十數據，大洋將霍力飛（Brandon Holley）則在禁區狂抓18籃板並攻下11分。結束主場的兩場比賽，車侑城認為自己這兩場比賽都打得相當不錯，「最重要的是要讓球隊處於有利的位置。有了像克羅馬這樣的球員，有了優秀的隊友，我們就能讓自己處於贏球的位置。今天我覺得我輕鬆把握住了所有機會，繼續這樣打下去，繼續學習，然後慢慢融入我們球隊的體系。」領航猿方面則僅有三人得分達雙位數，赫南德茲攻下全隊最高25分、11籃板，米爾納進帳20分，本土後衛林洺威貢獻11分。衛冕軍開季至今一勝難求，連3戰皆遭對手血洗20分以上，團隊防守與下半場崩盤問題極待解決。