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台北市長蔣萬安為搶民眾黨支持者，今（15）晚和民眾黨主席黃國昌、立場挺白的「館長」陳之漢以及藍白議員候選人一起掃臨江夜市。掃街前館長送維他命C給眾人，更痛斥民進黨吃人夠夠，總統賴清德一路向前，把一個草包、仇恨的黑熊學院校長變成暖男，更說現在民調都是用錢砸出來的，不要看民調。館長今天和蔣萬安一同掃夜市，會前要蔣萬安向所有的台北市民、全台灣人講一下心境，蔣萬安說，台北市長這一戰非常關鍵，一定要贏下來，更重要的是，所有志同道合的夥伴、藍白議員也必須進入議會一起打拚，所以為什麼在野力量一定要團結守住選情，這一層選擇非常重要。館長也說，民進黨吃人夠夠，網路、司法、媒體都是他的，其他人就是沒有發言權，「賴清德就是一路向前，可以把一個草包、仇恨的黑熊學院的校長變成暖男」。他更說要打敗這種全新的選舉，一個訪談500萬人次觀看，那叫沈伯洋去選總統，蔣萬安比較不會講話會做事，用心挺他，不要看民調，民調都是錢砸出來的，今天民調國民黨全輸很詭異。