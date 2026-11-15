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曾被封為演藝圈「時尚教主」的李蒨蓉，近年積極轉型經營自媒體，透過團購帶貨增加收入，想不到這條路並沒有那麼簡單，她近日拍片透露，自己多年前為了宣傳洗髮精，穿上長袖潛水服，坐進浴缸示範洗頭，開了90分鐘的直播，沒想到播到最後直播間只剩下5個觀眾，讓她至今印象深刻。李蒨蓉透露，自己並非一開始做自媒體就有高流量，甚至多次因為貼文獲讚數太少，遭到廠商婉拒「讚數太少」為由打槍，為了證明自己一定做得到，一次團購洗髮精時，她決定親自穿著潛水衣上陣。李蒨蓉當時坐進浴缸，架好了自拍棒開始直播，從頭開始洗頭、沖水、包毛巾，再到梳頭髮、吹頭髮，每個動作都盡心盡力，全程做完已經過了90分鐘，絲毫不馬虎超敬業。然而當天的觀看人數可以說是慘絕人寰，從最高的80人開始慢慢遞減，最後居然只剩5個人在場陪伴，但是頭都已經洗下去了總不可能中途喊卡，因此她硬著頭皮走完流程，現在回頭看，她笑著說「姐的心臟就是這樣練大的。」藉由這段往事，李蒨蓉向正在經營自媒體的人喊話，「流量很重要，但它不代表你這個人的價值」，她認為即使直播最後只剩5個人，願意留下來觀看的人仍值得認真對待，不該因為數字不好看就放棄，一段話看見她多年來深耕自媒體的努力。