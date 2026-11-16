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▲楊謹華在《急診室的奇蹟》中用嘴巴拔掉針蓋，讓許多業界人士看不下去。（圖／翻攝自Netflix）

▲楊謹華（中間）捲入醫療糾紛，被死者丈夫尋仇。（圖／Netflix提供）

▲蔡凡熙（如圖）飾演以吊車尾的成績進入央大的R1「林耿明」對於工作充滿理想主義、富同理心與熱情。（圖／Netflix提供）

▲彭千祐（如圖）飾演才華洋溢卻冷淡疏離的R1江東彥。（圖／Netflix提供）

台劇《急診室的奇蹟》在Netflix熱播，並登上熱播榜冠軍，不過許多醫療從業人員一邊看一邊罵，先是說演員發音不夠在地，聽診器戴反、用嘴巴拔掉針蓋等不合理的情況，讓人看一兩集就想棄劇，不過其實看到後面會發現，這部劇除了這些雞蛋裡挑骨頭的問題，更重要的是在醫療體系中，那顆「想救人」的初心。蔡凡熙飾演的菜鳥住院醫師後期因同期醫生車禍，又有急診病人死在自己手上，整個人跌落谷底，霍建華問他，《急診室的奇蹟》播出後評價兩極，許多醫療人員看不下去演員台詞不夠接地氣，也不會用嘴巴拔掉針蓋，還有頭髮梳得太整齊、聽診器戴反等問題，在Threads上掀起熱議。然而身為一般觀眾，這些專業術語對我們而言並不會被放大檢視，反而更在意的是演員的表演，以及醫療劇的節奏，加上主場景又是急診，平時都在拯救重症傷患，情緒的遞進變得非常重要，否則會顯得尷尬，尤其我們的胃口已經被韓國、日本和美國的醫療劇養大，台劇要做這樣的突破，非常容易拿來被比較。楊謹華在劇中飾演資深主治醫師「何宇華」，行事作風果斷又霸氣，然而她卻捲入醫療糾紛，一名患有子癲前症的孕婦送醫後，最後卻在她手上過世，被對方丈夫提告。楊謹華醫院、法院來回跑，她終於崩潰，痛哭喊：「我要面對一個，失去老婆跟小孩的人，我還要在他的面前說『你的痛苦與我無關』，我還要拿著論文跟數據去爭辯，兩條生命的死亡機率是一樣的。」蔡凡熙遇到急診患者在男廁跌倒，一直說肚子痛，緊急照了超音波、電腦斷層，都沒發現問題，給了嗎啡止痛後，病人生龍活虎說可以出院了，一看紀錄才知道，又是一個騙嗎啡的。過沒多久，同一個男子又出現在醫院，說被車撞要止痛，蔡凡熙氣到把對方趕出去，結果對方在走出醫院時被車子撞，最後搶救無效，蔡凡熙整個人崩潰，加上同期的詹子萱也在他面前出車禍，他感覺自己總是在和對的選擇錯過，越來越不知道初心在哪。霍建華看出他的茫然，問他在面試的時候，記不記得自己說為什麼想當醫師，蔡凡熙哽咽著回憶過去，回憶那個滿腔熱血，剛從醫學院畢業的自己：「因為我想救人！」就像導演李志薔在臉書上說的，田野調查一定有做，也請了許多醫療顧問，但是醫學分科太細，涉及太多專業領域分工，「以我們的資源很難做到完美，只能竭盡所能。」記者也實際問了在醫院工作的護理師，每個科別會做的處置的確不同，大家都不敢斷言劇中的情境是業界「絕對不可能這樣做」的行為。除了挑台詞語病，或許這部劇帶給我們更多的，除了反思體制的矛盾，還有喚醒可能被遺忘的初心。