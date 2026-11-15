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台北市長蔣萬安為搶民眾黨支持者票，今（15）晚和民眾黨主席黃國昌、立場挺白的「館長」陳之漢以及藍白議員候選人一起掃臨江夜市。掃街前他說，面對對手鋪天蓋地的造謠抹黑，他覺得民眾眼睛是雪亮的，物極必反、操作過頭，民眾會反撲。不過因現場聚集的支持者太多，加上有粉絲要拍照，導致蔣萬安和館長、黃國昌3人一開始被分開 ，幸好黃、館兩人後來趕上，跑到蔣前面開路並和民眾握手。館長今天和蔣萬安一同掃夜市，會前要蔣萬安向所有的台北市民、全台灣人講一下心境，蔣萬安說，台北市長這一戰非常關鍵，一定要贏下來，更重要的是，所有志同道合的夥伴、藍白議員也必須進入議會一起打拚，所以為什麼在野力量一定要團結守住選情，這一層選擇非常重要。蔣萬安說，這次面對對手鋪天蓋地的網路媒體造謠抹黑，但從競總成立當天開始算正式投入選戰，到昨天的大遊行，其實有越來越多民眾站出來，不只是造勢，網路上也有很多好朋友勇敢願意闢謠、主持正義，還有很多軟性分享，他覺得民眾眼睛是雪亮的，物極必反，操作過頭，民眾會反撲，所以希望大家一起堅持到最後一刻，用手中的選票決定關鍵，這是關鍵的時刻、台北的未來。