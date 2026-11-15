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▲高雄臨水宮「2026草衙王船祭」今（15）日舉行「送王船」科儀。（圖／翻攝畫面）

▲ 一連串祭祀科儀後，進行「王船火祭」，在信眾的恭送下，圓滿完成「2026草衙王船祭」活動。（圖／翻攝畫面）

高雄臨水宮「2026草衙王船祭」今（15）日舉行在林園鳳鼻頭沙灘進行「送王船」科儀，吸引不少民眾參與，場面盛大。草衙臨水宮主要供奉五年千歲、三奶夫人，主神為朱、邢、李千歲，而〝代天巡狩〞王船乃奉旨出巡四方，代天宣化德教，醒世救民；廟方表示，「草衙王船祭」自2010年起已舉辦多屆， 本屆丙午年王船全身長約六米，寬約一米八，斥資一百二十萬，命名「岷號」，薛府千歲為押船官，製作耗時一年，整艘以原木手工打造，還需要資深的老師傅進行船身彩繪，以及王船上的兵將人偶雕刻，非常精美生動；由於王船製作，是目前少數僅有的台灣傳統工藝，希望能藉由王船祭活動作為文化傳承。廟方指出，「送王船」主要是〝代天巡狩〞的神明，在選定的吉日回天庭繳旨，也就是所謂的「送王」，信眾為了叩謝神恩，於是打造神明回天繳旨時乘坐的「王船」，恭送聖駕遊天河，驅厄消災，另外還會別準備所需的物資放入王船，例如：柴、米、油、鹽、糖、醋、豆，還有衣物、梳洗用具、文房四寶、炊具、金紙、銀紙等，也就是「添載」的由來。「2026草衙王船祭」參與人數踴躍，不少民眾在早上就到臨水宮參拜，開始啟帆、開水路等儀式，於11：15起駕，送王船隊伍陸續抵達林園鳳鼻頭後，開始一連串祭祀科儀，並隨後進行〝王船火祭〞，在信眾的恭送下，圓滿完成「2026草衙王船祭」活動。