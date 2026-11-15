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台北大洋流壓軸場今（15）日移師士林、北投進行，高雄市長陳其邁特別北上同框車掃，最終抵達關渡宮將進行市政大秘寶開箱，在晚間7時40分，主辦單位喊出現場湧入5萬人到場，突破過去大洋流造勢紀錄。台北大洋流壓軸場今日移師士林、北投進行，高雄市長陳其邁特別北上同框車掃，約莫2個半小時後抵達關渡宮前廣場，現場支持者擠爆廣場，此外另有小水滴搭乘遊艇水路造勢，水路齊發匯聚活動現場。在晚間7時40分時，主辦單位喊出現場湧入5萬人到場，突破過去大洋流造勢紀錄，瞬間讓現場氣氛嗨翻，高呼「我的市長沈伯洋！」