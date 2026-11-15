台北大洋流壓軸場今（15）日移師士林、北投進行，高雄市長陳其邁特別北上同框車掃，最終抵達關渡宮將進行市政大秘寶開箱，在晚間7時40分，主辦單位喊出現場湧入5萬人到場，突破過去大洋流造勢紀錄。 我是廣告 請繼續往下閱讀 台北大洋流壓軸場今日移師士林、北投進行，高雄市長陳其邁特別北上同框車掃，約莫2個半小時後抵達關渡宮前廣場，現場支持者擠爆廣場，此外另有小水滴搭乘遊艇水路造勢，水路齊發匯聚活動現場。 在晚間7時40分時，主辦單位喊出現場湧入5萬人到場，突破過去大洋流造勢紀錄，瞬間讓現場氣氛嗨翻，高呼「我的市長沈伯洋！」 更多「2026九合一」相關新聞。 相關新聞 最新民調曝！沈伯洋46.3%、蔣萬安42.2%許淑華控蔣萬安吃霸王餐 沈伯洋嘆：盼東發號不要再捲進這種事件座車疑似遭射擊！吳音寧報警：我不應該繼續沈默太狂！大洋流水路造勢創意無極限 小水滴連龍舟都划來 陳威叡編輯記者從業邁入第15年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 台北大洋流士林北投陳其邁關渡宮市政大秘寶