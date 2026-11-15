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▲Toyz出獄後首次在YouTube直播，明明畫面還沒開始已經來了10萬人在線觀看。（圖／翻攝自Toyz YT）

電競直播主、網紅Toyz（劉偉健）因為在台灣販賣大麻煙彈遭到判刑，坐牢2年半終於獲得假釋出獄，日前遭遣返回香港，今（15）日晚上8點，他睽違2年半在YouTube直播，時間一到就湧入超過10萬人同步觀看。Toyz今晚在YouTube開啟「無獄警直播」，晚上八點時間一到，雖然直播間播著音樂，不過他本人並沒有馬上現身，全黑只有音樂聽的直播間卻吸引了超過10萬人同步在線。約莫幾分鐘過後，Toyz才打開鏡頭出現，他先是在鏡頭前熱舞，也許是沒想到直播間會那麼多人，因此看起來不是很自在。一開口他請求網友包涵，過去經過了兩年半的空窗期，甚至自己出獄到現在還沒有習慣，還處於資訊量爆炸的階段，本次直播也沒有要像過去一樣嗆人，只打算交代自己過去2年半過得如何。至於為什麼出獄到現在已經兩個禮拜才直播，他透露自己現在居無定所，現在的直播間、設備甚至都是跟朋友借的，「反正在這個節骨眼，我的人生有點混亂，用關的時候生活還比較簡單。」