高雄一名消費者購買萬歲牌杏仁小魚乾，開封後發現袋內混入一條長約4公分、外型疑似河豚的魚乾，因擔心誤食中毒，立即通報衛生單位。不少網友見照也嚇壞直呼：「這是河豚吧，建議一定要丟掉」、「恐怖耶！如果小孩不懂吃下去就完了」。對此，高雄市衛生局已取得檢體，移請台北市及製造地主管機關調查；業者也回應原料僅使用鯷魚，設有6道檢查關卡，目前已依產品批號追溯並檢視產線。
杏仁小魚乾驚見疑似河豚！4公分異常魚體嚇壞消費者
一名網友在Threads上發文表示，11月13日購買杏仁小魚乾，隔日食用時，第一口並未發現問題，準備吃第二口才注意到袋內有一條外型特殊的魚。她將內容物倒入盤中查看，發現魚體約4公分長，頭部、身體異常肥大，嘴巴形狀也像鳥喙，與一般小魚乾體型差很多。
照片曝光後，許多網友都懷疑是小河豚，急忙示警原PO千萬別吃下肚，「哇塞那隻是河豚耶⋯吃下去就GG了」、「這是河豚吧，建議一定要丟掉」、「混入小魚乾的間諜河豚」。
也有人嚇壞直呼，「沒知識的我可能會當是發胖的小魚吃掉」、「還好原po警覺心強！如果是我一定會覺得看起來很好吃直接吃下去」、「你眼睛好利，我都邊看電視邊吃，根本沒在看」、「恐怖耶！如果小孩不懂吃下去就完了」。
原PO也表示，已向高雄市衛生局以及廠商反應，目前案件正在處理中，廠商也已向上反應並持續追蹤，產品包裝及魚體目前都會保留存證，預計後續將交給第三方政府機關檢驗，希望能進一步調查出真相。
高雄衛生局送交檢驗 業者啟動批號追溯
對此，高雄市衛生局表示，已受理申訴並取得異常產品，相關資料及檢體將移請產品公司總部所在地台北市衛生局查核，並協請製造地衛生主管機關追查工廠、原料來源、加工流程及產品流向，同時通報食藥署。
衛生局指出，目前無法單憑外觀確認魚種及是否含有毒素，須等待專業鑑定與檢驗結果，再依調查情形依法處理。民眾若買到同款產品並發現不明魚體，應立即停止食用、保留商品及包裝；若已食用且出現不適，應儘速就醫。
根據《華視新聞網》報導，業者表示，已與消費者聯繫並配合調查，產品原料僅使用鯷魚，非鯷魚的異種魚不應出現在成品中。從原料供應商初篩、進廠驗收、風險物質檢驗，到生產線風選篩網、光學篩選及最後人工挑選，共設有6道檢查關卡。目前已依消費者提供的批號追蹤產品，也將全面檢視產線篩檢機制。
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一名網友在Threads上發文表示，11月13日購買杏仁小魚乾，隔日食用時，第一口並未發現問題，準備吃第二口才注意到袋內有一條外型特殊的魚。她將內容物倒入盤中查看，發現魚體約4公分長，頭部、身體異常肥大，嘴巴形狀也像鳥喙，與一般小魚乾體型差很多。
照片曝光後，許多網友都懷疑是小河豚，急忙示警原PO千萬別吃下肚，「哇塞那隻是河豚耶⋯吃下去就GG了」、「這是河豚吧，建議一定要丟掉」、「混入小魚乾的間諜河豚」。
原PO也表示，已向高雄市衛生局以及廠商反應，目前案件正在處理中，廠商也已向上反應並持續追蹤，產品包裝及魚體目前都會保留存證，預計後續將交給第三方政府機關檢驗，希望能進一步調查出真相。
高雄衛生局送交檢驗 業者啟動批號追溯
對此，高雄市衛生局表示，已受理申訴並取得異常產品，相關資料及檢體將移請產品公司總部所在地台北市衛生局查核，並協請製造地衛生主管機關追查工廠、原料來源、加工流程及產品流向，同時通報食藥署。
衛生局指出，目前無法單憑外觀確認魚種及是否含有毒素，須等待專業鑑定與檢驗結果，再依調查情形依法處理。民眾若買到同款產品並發現不明魚體，應立即停止食用、保留商品及包裝；若已食用且出現不適，應儘速就醫。
根據《華視新聞網》報導，業者表示，已與消費者聯繫並配合調查，產品原料僅使用鯷魚，非鯷魚的異種魚不應出現在成品中。從原料供應商初篩、進廠驗收、風險物質檢驗，到生產線風選篩網、光學篩選及最後人工挑選，共設有6道檢查關卡。目前已依消費者提供的批號追蹤產品，也將全面檢視產線篩檢機制。