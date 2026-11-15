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民眾黨將在21日「選前黃金週」於北市府前廣場舉辦「民眾相挺、台灣必贏」大型造勢，民眾黨主席黃國昌今（15）日上午透露，已經邀請台北市長蔣萬安。稍早蔣競辦證實，蔣萬安將會出席活動，「期待到場向大家問候」。民眾黨「選前黃金週」將在北市府前廣場大會師，包括創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌到場外，全國民眾黨候選人也將參與。先前蔣萬安曾表態，願意出席21日的造勢，更說「柯主席如果能來站台推薦，那是對我這四年施政的肯定」。黃國昌今上午在新北受訪表示，已正式邀請蔣萬安參與，蔣也樂於參與，當天會集結所有的小草跟志同道合的朋友，大家一起共襄盛舉。蔣萬安競辦晚間表示，感謝民眾黨的邀請，蔣萬安市長將出席11月21日「民眾相挺、台灣必贏」全國大集結活動，也期待到場向大家問候。