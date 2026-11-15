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▲高雄市副市長李懷仁出席「2026 KFA高雄時尚大賞」決賽暨頒獎典禮，親自頒發年度金賞。（圖／高市府青年局提供）

▲青年局長林楷軒表示，高雄時尚大賞邁入第七屆，除發掘新銳設計人才，更重視青年設計師賽後的品牌經營與發展。（圖／高市府青年局提供）

「2026 KFA高雄時尚大賞」年度金賞14日揭曉。第七屆決賽暨頒獎典禮首度移師高雄車站下沉式廣場（新高埕）舉行，8組入圍品牌發表40套原創設計，由伊林名模與高雄在地潮模同台演繹。經專業評審團評選，品牌「E²Y²」憑藉作品《E²Y² Season II—BETWEEN》脫穎而出，不僅摘下年度金賞獲得35萬元獎金，更一舉拿下本屆首度增設的「國際市場潛力獎」。高雄市副市長李懷仁表示，高雄車站是城市最重要的交通門戶之一，也承載著市民的共同記憶；這次首度將大型潮流時尚秀搬進車站，讓昔日人來人往的交通節點，華麗轉身為青年設計師的伸展台，更讓公共建設成為市民日常就能親近的文化展演空間。他也大讚新銳設計人才實力，從多元材質運用到前衛剪裁，讓作品在模特兒演繹下展現十足張力與高水準表現。本屆評審竇騰璜指出，高雄時尚大賞已成為臺灣極具指標性的新銳競賽，讓許多兼具創意與實穿性的作品被市場看見。其中，奪得金賞的《E²Y² Season II—BETWEEN》以「基層工作者服飾」為靈感，設計師透過「層次堆疊與結構重組」手法，將工裝的功能性轉化為前衛美學，細膩詮釋勞動價值與平凡中的力量，獲得評審團一致青睞。值得注意的是，本屆首度增設的「國際市場潛力獎」同樣由金賞得主「E²Y²」拿下。青年局長林楷軒表示，高雄時尚大賞邁入第七屆，今年展演規格全面升級，從去年的180度伸展台進化為「360度環形舞台」，考驗新銳設計師零死角的結構與細節功力。他強調，競賽只是起點，青年局更看重設計師獲獎後的「品牌續航力」；好作品要轉化為具備商業競爭力的商品，必須跨越打樣成本、量產開發與銷售通路等實務門檻。因此，本屆串聯業界導師輔導、永續時尚講座與企業參訪，並透過創業獎勵金與海外展會資源雙管齊下，依據各品牌發展階段精準媒合企業合作與市場通路，陪伴設計師打通商業模式，讓高雄原創設計真正走進消費市場。