高雄一名民眾日前購買萬歲牌杏仁小魚乾，開封後發現袋內混入一條約4公分、外型疑似河豚的魚乾，嚇得停止食用並通報衛生單位。高雄市衛生局已取得檢體，後續將釐清魚種及是否含有毒素。對此，林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，河豚毒素耐熱，即使煮熟也無法破壞，誤食可能從嘴唇發麻一路惡化至呼吸、心臟衰竭。
杏仁小魚乾疑混入河豚！醫揭中毒4階段 嚴重恐呼吸衰竭
顏宗海指出，河豚的卵巢、肝臟及皮膚等組織可能含有河豚毒素（tetrodotoxin），這種毒素具有熱穩定性，一般烹煮無法破壞。毒素會抑制神經及肌肉細胞的鈉離子傳遞，阻斷神經訊號與肌肉活動，進而引發中毒反應。
河豚中毒程度與攝取毒素的量有關，吃得越多，症狀通常越嚴重，醫學上可分為4個階段：
第一級：嘴巴周圍發麻，可能伴隨噁心、嘔吐等腸胃道症狀。
第二級：臉部及四肢麻痺，出現協調失調、口齒不清。
第三級：四肢嚴重麻痺、失聲、瞳孔放大，甚至呼吸衰竭。
第四級：可能出現嚴重呼吸衰竭、缺氧、低血壓、心跳過慢、心律不整及昏迷，嚴重恐致命。
吃下河豚沒有解毒劑！以支持性治療為主
顏宗海提醒，目前沒有能直接解除河豚毒素作用的特定解毒劑，臨床治療主要依患者症狀處理。若在攝食後1小時內就醫，醫療團隊可能評估進行洗胃；若發生呼吸衰竭，則可能需要插管及使用呼吸器，出現休克時給予強心劑，若有心跳過慢或心律不整，也可能使用人工節律器。
這次杏仁小魚乾中的異常魚體是否為河豚，仍待衛生單位鑑定。民眾若發現產品混入不明魚類，應立即停止食用並保留商品及包裝；若已食用且出現麻木、噁心等症狀，應儘速就醫。
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顏宗海指出，河豚的卵巢、肝臟及皮膚等組織可能含有河豚毒素（tetrodotoxin），這種毒素具有熱穩定性，一般烹煮無法破壞。毒素會抑制神經及肌肉細胞的鈉離子傳遞，阻斷神經訊號與肌肉活動，進而引發中毒反應。
河豚中毒程度與攝取毒素的量有關，吃得越多，症狀通常越嚴重，醫學上可分為4個階段：
第一級：嘴巴周圍發麻，可能伴隨噁心、嘔吐等腸胃道症狀。
第二級：臉部及四肢麻痺，出現協調失調、口齒不清。
第三級：四肢嚴重麻痺、失聲、瞳孔放大，甚至呼吸衰竭。
第四級：可能出現嚴重呼吸衰竭、缺氧、低血壓、心跳過慢、心律不整及昏迷，嚴重恐致命。
顏宗海提醒，目前沒有能直接解除河豚毒素作用的特定解毒劑，臨床治療主要依患者症狀處理。若在攝食後1小時內就醫，醫療團隊可能評估進行洗胃；若發生呼吸衰竭，則可能需要插管及使用呼吸器，出現休克時給予強心劑，若有心跳過慢或心律不整，也可能使用人工節律器。
這次杏仁小魚乾中的異常魚體是否為河豚，仍待衛生單位鑑定。民眾若發現產品混入不明魚類，應立即停止食用並保留商品及包裝；若已食用且出現麻木、噁心等症狀，應儘速就醫。