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▲昔日隊友影片還一派輕鬆、笑容滿面的蔡文誠，當大螢幕切換到家人錄製的驚喜影片時，連鐵漢都忍不住當場拭淚。（圖／富邦勇士提供）

臺北富邦勇士本週末以「Always Braves 藍魂不滅」為主題盛大迎接主場開幕週，繼昨（14）日賽前為轉任副領隊的林志傑舉行12號球衣引退儀式後，今（15）日賽後緊接著迎來蔡文誠的引退儀式。剛率隊在主場痛宰衛冕軍、收下執教生涯二連勝的蔡文誠，在儀式中從起初觀看昔日戰友祝福時的笑容滿面，到看見妻兒驚喜現身影片瞬間潰堤拭淚，場面溫馨動人。對於蔡文誠轉任教練的決定，富邦董事長蔡明忠說：「他當教練一定會很成功。」引退儀式現場播放了多位昔日戰友的祝福影片，包括過去璞園時期的老隊友陳子威、林力仁、許時清、毛加恩，以及勇士隊友簡偉儒、張宗憲等人皆紛紛獻上祝福。如今已同在教練席上執掌兵符的兩位老戰友也隔空喊話。福爾摩沙夢想家總教練簡浩發揮幽默本色笑虧：「退休很開心啊，現在當教練不開心了吧。跟你拿了那麼多冠軍還是得祝福你，那時候知道你接了教練就馬上聯絡你，分享一些能幫助你的東西，希望我們兩個當本土教練可以互相幫忙。」新北國王總教練洪志善則說：「文誠也走到這一天要退休了，很開心你接下教練這個位置，也希望在未來的教練路上我們能多交流、多刺激彼此。」原本看著昔日隊友影片還一派輕鬆、笑容滿面的蔡文誠，當大螢幕切換到家人錄製的驚喜影片時，連鐵漢都忍不住當場拭淚。蔡文誠的女兒在影片中懂事地向爸爸告白：「謝謝你這輩子成為我的爸爸，雖然你的工作跟我們班上同學的都不一樣，但是我在你身上學會了努力與堅持。最後我想告訴你，不管你做出什麼選擇，我、珍珍、媽媽還有奇奇都會陪你堅持走下去。」兒子一開口則道出童言童語的純真願望：「你可以常常帶我們出去玩嗎？」他說因為蔡文誠很少帶全家人一起出遊，許願未來能跟爸爸一起去日本買陀螺。而蔡文誠的妻子更是在錄製影片時便已數度哽咽，心疼地說：「我們家的責任永遠都落在你身上，你的壓力就會很大。退下球員之後，你的壓力會更大，可是我們會是你永遠的粉絲，一起支持你做每件事，這20年來辛苦你了。」富邦集團董事長蔡明忠也親自出席儀式並上台致詞，他感性表示勇士連續兩天見證傳奇退役，並笑曝中場休息時的逗趣插曲：「剛才中場的時候我問文誠說，『等一下說你的時候要說什麼？』結果文誠幽默回我：『記得說我很帥。』」蔡明忠談起蔡文誠，語氣中是滿滿的驕傲：「他的球員生涯早年被叫做『公園阿伯』，一路成長到被稱為『本土洋將』，他的絕技勾射、擦板，我到現在都沒看過有人有他這種絕技。」蔡明忠認為，蔡文誠雖然退役，但並未離開熱愛的籃球，「我覺得文誠轉任教練一定會很成功，因為他是真正用腦袋、很聰明、球商非常好的球員，相信在他的帶領之下，球隊一定會連戰連捷，繼續把經驗傳承給年輕球員，一起為台灣籃球努力。」